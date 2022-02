Florin Cîțu avertizează asupra unei crize majore în economie

PIB-ul României a scăzut cu 0,5% în ultimul trimestru din 2021, raportat la perioada precedentă, potrivit datelor INS. Totodată, creșterea economică a fost de 5,6% pe întreg anul 2021, sub estimările inițiale de 7%.

Însă fostul premier liberal spune că avansul economiei a fost mai mare.

"Creşterea economică este mai mare decât cea care a fost bugetată. Bugetată a fost o creştere economică reală de 4,6%, iar acum avem o creştere economică 5,6% pentru 2021. Eu vă spun că sunt date parţiale şi cred că se va duce către 6%. Estimările mele arată o creştere spre 6% pentru 2021. Chiar dacă rămâne la 5,6%, oricum este un punct procentual peste ceea ce am avut în buget. Deci, veniturile la buget sunt mai mari oricum faţă de anul trecut. Încetinirea din 2021, de pe finalul de an, aici bineînţeles avem un guvern nou în acea perioadă, guvernul pe care îl conduceam nu mai era, şi atunci nu mai puteam să luăm măsuri de redresare. Dar ca să nu continue această scădere, sunt propuneri pe care le-am făcut ca economist. Dacă cineva vrea să le ia în calcul. Dacă nu, binînţeles, creşterea dobânzilor, inflaţii, conflict, etc. toate vor putea duce la o criză majoră", a explicat Florin Cîţu.