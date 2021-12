Iancu Guda: Taxa de “solidaritate” = taxa de incompetență a guvernului

Antena 3





Iancu Guda, services director Coface România, face o analiză dură a taxei de solidaritate ce se dorește a fi introdusă de Guvernul Ciucă.

„Taxa de “solidaritate” (1% aplicat companiilor cu venituri > 100 mil euro) = taxa de incompetenta a guvernului de a rezolva alte inechitati mult mai grave din economie:

TVA gap nerecuperat (evaziune fiscala) in Romania este 35% (din 100 lei se colecteaza doar 65). Suntem pe locul 1 in UE timp de 7 ani la rand! Urmeaza Grecia cu 25% (la Mare distanta), media UE este 8%, Bulgaria are 9%, a reusit sa colecteze mai bine prin digitalizarea administratiei fiscale. Hotia si evaziunea TVA ne costa 35 mld lei in Romania si descurajeaza antreprenorii corecti. Aici unde este solidaritatea

20% din salariatii din Romania lucreaza la stat, cel mai mult din UE, platiti cu 65% mai bine decat la privat (cea mai mare discrepanta din UE). Excesul aparatului public supradimensionat ne costa cca. 20 mld lei / an. Aici unde este solidaritatea

Pensiile speciale ne costa cca 12 mld lei / an. Noi ceilalti “normali” contribuim 25% CAS la salariul mediu brut, deci aprox. 1400 lei lunar timp de 35 ani, ca sa incasam o pensie medie lunara de 1.450 lei timp de 10 ani. Aici unde este solidaritatea

averile ilicite si nejustificate de veniturile fiscalizate. Pentru fiecare 1% avutie ilicita inseamna 20 mld lei bani care se pot confisca. Dumnezeu stie cat este gaura aici … aici unde este solidaritatea

Doar aceste gauri genereaza pierderi de min. 100 miliarde lei / an, mai mult decat deficitul fiscal. Si, ce face guvernul? Discuta de supraimpozitarea celor mai mari 318 companii, care concentreaza o treime din venituri si aproape 40% din veniturile colectate de ANAF. Pentru ce? Pentru un venit potential de max 5,5 miliarde lei, care reprezinta cca 20% din profitul brut al acestor companii si care ar fi taxate in total cu 36% raportat la profit. Solidaritate pentru ce? Pentru a finanta hotia, economia subterana, aparatul public supradimensionat si pensiile speciale

Guvernul sa rezolve toate problemele grave mentionate mai sus, iar apoi sunt convins ca marile companii vor fi solidare prin suprataxare, dar pentru educatie, sanatate, investitii in infrastructura si digitalizare! Adica, solidari pentru Romania! NU pentru hotie!”, scrie Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.