2023, anul „Hunger Games de România”

2023 va fi anul restructurării din business, anul în care multe firme se vor închide și, din păcate, mulți români vor rămâne fără un loc de muncă.

Va fi anul în care investitorii vor sta în expectativă, iar efectele le vom vedea în scăderea investițiilor, în accentuarea blocajului financiar, în înghețarea afacerilor.

Mare parte din investițiile private au fost deja trecute pe ,,hold’’, iar 2023 va confirma, din păcate, acest trend extrem de nociv pentru economie.

2023 va fi, în esență, anul ,,Hunger Games de România’’, un an în care mare parte dintre români vor fi protagoniștii producției autohtone ,,Jocurilor Foamei’’, un reality show în care guvernanții noștri ne-au înscris încă din 2022.

Puterea de cumpărare va continua să scadă, iar pentru majoritatea populației va fi o problemă tot mai mare să își asigure un trai minim, să își cumpere de mâncare și să își plătească facturile.

2023 va fi un an greu, în care doar cei capabili să își schimbe comportamentul de consum vor reuși să reziste fără să se adâncească în sărăcie, în datorii. Va fi un an în care va trebui să muncim mai mult și mai bine, să facem totul pentru a ne securiza locul de muncă, pentru a ne demonstra valoarea.

Asta pentru că, pe fondul scăderii semnificative a consumului, scumpirii creditării și accentuării blocajului financiar, multe firme vor trece la restructurări de personal.

2023 va fi anul în care va fi esențial să ne calculăm foarte bine veniturile și cheltuielile, să ne aplicăm propria doză de austeritate. De ce? Pentru că prețurile vor continua să crească, chiar dacă într-un ritm mai scăzut decât în 2022, iar puterea de cumpărare să scadă.

Creditele vor continua să se scumpească, iar cei care vor dori să își cumpere o casă mai scumpă de 600.000 lei vor plăti TVA de 19%. Pentru majoritatea românilor, această creștere a TVA le va spulbera planurile de a trăi într-o casă nouă, de a avea o viață mai bună.

Miza reformelor preelectorale

2023 ar trebui să fie anul reformelor, anul în care să începem să cheltuim banii din PNRR. Avem peste 15 miliarde de euro la dispoziție, bani care, în absenţa unor reforme reale, s-ar putea spulbera precum mirajul unei ,,Fata Morgana’’.

Aceasta va fi și cheia anului 2023. Ne-am putea salva de recesiune doar dacă vom reuși să cheltuim banii europeni eficient, să oferim practic o infuzie financiară economiei.

Aș vrea să fiu optimist, măcar acum, la sfârșit de an, să cred că 2023 va fi, cu adevărat, anul reformelor, al investițiilor, mai cu seamă că va fi un an preelectoral. Însă îmi e teamă că optimismul meu are prea puține legături cu realitatea, cu modul în care statul înțelege să gestioneze banii publici, fondurile europene. Bugetul pe 2023 este poate cel mai bun exemplu că politicienii trăiesc într-o altă realitate economică, diferită de cea pe care o percepem noi, cei care nu depindem de banii de la stat.