Insolvenţele în România au crescut cu 23% în primul semestru

Potrivit unui studiu Coface peste 3.000 de proceduri noi de insolvenţă s-au deschis în primele şase luni, cu 23% mai multe faţă de nivelul înregistrat în acelaşi interval al anului trecut, numărul insolvenţelor deschise în prima jumătate a acestui an revenind aproape de nivelul anterior pandemiei Covid-19.



"În primele şase luni din 2021 s-au deschis 3.033 proceduri noi de insolvenţă, cu 23% peste nivelul înregistrat în acelaşi interval din anul precedent. Numărul insolvenţelor deschise în prima jumătate a acestui an a revenit aproape de nivelul anterior pandemiei Covid-19 şi se estimează să crească cu cel puţin 10% faţă de anul anterior. Numărul de angajaţi raportat de firmele insolvente în perioada analizată este de 11.294", arată datele studiului prezentat joi în cadrul unei conferinţe de presă.



Totodată, pierderile financiare cauzate de firmele insolvente în primul semestru 2021 au fost aproape de 2 miliarde lei, de cinci ori sub nivelul corespondent din 2015 şi cel mai scăzut din ultimul deceniu.