iTrade Integrated Systems: Leasingul pentru produse electro-IT a crescut spectaculos în 2020. Anul acesta, avansul va fi dublu

iTrade Integrated Systems, unul dintre cei mai mari furnizori B2B de produse Apple în România, a avut o creștere de 25% a cifrei de afaceri, în 2020 față de anul precedent, datorită avansului cererii de produse electro-IT premium achiziționate în leasing. În topul preferințelor clienților au fost produsele Apple - telefoane, laptopuri, tablete, accesorii și produse software. Partea de servicii, respectiv livrare rapidă, service, buy-back, asigurare– a cunoscut o creștere spectaculoasă, de asemenea.

„Pentru că foarte mulți angajați au muncit de acasă, a explodat cererea de produse electro- IT în 2020, iar noi am vândut cel mai bine telefoanele iPhone si portabilele Apple, dar și alte branduri ca Samsung, Lenovo, Dell. Am vândut in 2020 peste 4.500 de telefoane și 1.300 de laptopuri. Cifra de afaceri a fost de peste 6 milioane de euro, înregistrând o creștere cu 25% față de 2019 și un profit în creștere cu circa 60%. Pentru serviciile de finanțare, cererile au crescut, în 2020, cu aproximativ 20%”, a declarat Cristian Teodorescu, co-fondatorul iTrade.

În cazul leasing-ului operațional, avantajul este că firmele pot achita produsele de care au nevoie în doi până la patru ani. „Este ca o formă de închiriere, iar rata respectivă este deductibilă fiscal. În România nu prea a existat cultura leasingului operațional când vine vorba de produse electro-IT, dar, acest tip de finanțare a devenit tot mai popular anul trecut. Companiile au realizat care sunt beneficiile pentru ei – e mai rentabil să închiriezi, costurile fiind deductibile. Pentru acest an, estimăm o creștere de 40% pentru serviciile de leasing operațional”, a explicat Andrei Dumitrel, confondator iTrade.

Ce produse au fost populare în 2020, în funcție de industrie

Felul în care industriile s-au adaptat la pandemie s-a resimțit în tipul de produs și de serviciu.

„Vindem pe mai multe verticale de business - telecomunicații, IT și software development, banking și pharma”, a explicat Cristian Teodorescu.

Intervenția statului prin ajutoarele oferite a determinat avansul vânzărilor și a oferit oportunitatea pentru a crește stocurile.

„Clienții au achiziționat, pe de o parte, cu ajutorul guvernului care a alocat fonduri pentru echipamentele IT, în limita a 2.000 euro, o mișcare care s-a văzut în special la finalul anului 2020, când s-au făcut majoritatea plăților. La rândul nostru, și noi am beneficiat de programul IMM Invest: am reușit să o luăm un credit de 3 milioane și jumătate de lei care ne ajută în operațiunile de zi cu zi, sumă pe care o vom returna în trei ani și care beneficiază de garanție de stat și dobândă subvenționată timp de 8 luni - pe linia de finanțare capital de lucru”, a explicat Cristian Teodorescu.

Avansul vânzărilor se va menține și în acest an, estimează co-fondatorul iTrade Systems. În 2021, Q1 comparat cu cel din 2020, compania va înregistra o creștere a cifrei de afaceri de 20%, și de 30% pe întreg anul 2021.