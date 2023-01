De ce să închiriezi o mașină în Sibiu?

Multe locuri de parcare

După cum spuneam, Sibiu este un oraș central ce are multe de oferit atât pentru turiștii români care doresc să îl descopere sau să îl redescopere, cât și pentru turiștii străini, care sunt atrași în număr mare an de an către această locație. Fiind un oraș obișnuit cu un flux mare de turiști, cu o experiență impecabilă în găzduirea de evenimente de tot felul drept capitală culturală europeană, Sibiu a fost modernizat și eficientizat pentru a putea deservi cu ușurință atât turiștii care aleg să bată orașul la pas, cât și pe cei care urmăresc să se deplaseze cu mașina.

Acest lucru se traduce printr-un sistem de trafic eficient și o mulțime de locuri de parcare în jurul tuturor obiectivelor principale din oraș. Astfel, parcarea mașinii nu devine o corvoadă, având garanția că vei găsi oriunde un loc de parcare. În plus, Sibiu beneficiază de unul dintre cele mai avantajoase tarife pentru parcările publice, pe care îl poți achita în doar câțiva pași folosind telefonul mobil.

Flexibilitate

Companiile de închirieri mașini Sibiu înțeleg mai bine decât oricine nevoia turiștilor de flexibilitate, dat fiind faptul că în jurul orașului și în întreg județul se află unele dintre locațiile de top din țara noastră. Top Gear a numit Transfăgărășanul cel mai frumos drum din lume, iar singura modalitate de a-l aprecia la adevărata sa valoare este la volanul unei mașini, fiind în sine o adevărată experiență, mai mult decât simpla vizitare a unui obiectiv turistic.

Castelul Corvinilor, Viscri, Mărginimea Sibiului sau Biertan sunt doar câteva dintre locațiile din imediata vecinătate a Sibiul care nu trebuie omise de către orice turist care dorește o experiență autentică în viața, cultura și istoria Transilvaniei. Chiar dacă multe dintre aceste obiective se află la o distanță mică de oraș, ele se află în sate extrem de bine prezervate, unde transportul în comun se realizează destul de greu și ineficient, în special dacă timpul este limitat. De aceea, pentru a te bucura din plin de tot ceea ce oferă Sibiul, cât și împrejurimile acestuia, închiriază o mașină, direct de la aeroport sau chiar din centrul orașului.

Tarifele pentru închirieri de mașini în Sibiu pornesc de la 19 euro pentru o perioadă de 3 zile, unde aveți libertatea de a adăuga o mulțime de opțiuni. Printre acestea se numără mai multe tipuri de asigurări, cu diverse beneficii, scaune pentru bebeluși sau copii, portbagaj suplimentar sau suport de schiuri. Apelând la o astfel de companie specializată, beneficiați de suport profesionist 24/7, având garanția că beneficiezi de servicii responsabile și sigure.

Desigur, tarifele diferă în funcție de tipul mașinii închiriate, perioada de închiriere, cât și vârsta și experiența de condus a șoferului. Companiile de Rent A Car oferă consultanță specializată pentru a identifica cel mai bine nevoile tale, oferind pachetele de servicii extrem de avantajoase în raportul calitate-preț. Toate mașinile din flota unei companii de închiriere vin echipate cu toate elementele necesare pentru buna funcționare și siguranța mașinii și a pasagerilor, indiferent de sezon.

Acum că ai toate informațiile necesare, ce mai aștepți? Planifică-ți vacanța în Sibiu, alege mașina pe care vrei să o închiriezi și începe explorarea unuia dintre cele mai frumoase și mai vizitate orașe din România!