Masinile de inghetata si frisca, echipamente HoReCa esentiale in cofetarii si gelaterii!

Adusa in Europa de pe meleaguri indepartate, inghetata a reprezentat, mult timp, un desert al bogatilor, de care numai aristocratii se puteau bucura. In urma cu 500 de ani, astfel de delicii culinare erau servite la nuntile regilor francezi sau in curtea celor mai bogate familii italiene.

Astazi insa, datorita progreselor fara precedent ale tehnologiei, toata lumea poate savura o inghetata de calitate. Investitia intr-o gelaterie se dovedeste aproape intotdeauna o reteta de succes, cu conditia ca, inca de la inceput, sa alegeti cele mai bune echipamente.

In tara noastra, acest lucru este posibil, de mai bine de 25 de ani, datorita companiei Fresco Expert care ofera cele mai performante echipamente HoReCa pentru antreprenorii romani.

Alegeti cele mai bune masini de inghetata!

Oferta de echipamente HoReCa disponibila in acest moment in magazinul online Fresco.ro include o masina de inghetata cu alimentare cu aer si cu o capacitate de racire de 10 litri pe ora.

In ciuda capacitatii mari, care poate asigura necesitati sporite de servire, produsul nu ocupa mult spatiu. Greutatea neta este de 38 de kilograme, lungimea de 390 de milimetri, latimea de 460 de milimetri si inaltimea de 850 de milimetri. Il puteti cumpara la pretul de 24 768 de lei plus TVA.

Daca sunteti proprietarul unei gelaterii sau cofetarii ale carei necesitati de producere nu sunt atat de mari, in gama de echipamente HoReCa oferita de Fresco Expert exista si un produs cu o capacitate de 5 litri pe ora, cu racire cu aer.

Suficient pentru un flux mediu de clienti, acest aparat are greutatea neta de 75 de kilograme, lungimea de 410 milimetri, latimea de 460 de milimetri si inaltimea de 320 de milimetri. Poate fi cumparat la pretul de 17 351 de lei plus TVA.

Masini pentru frisca ideale intr-o cofetarie!

Masinile pentru frisca sunt echipamente HoReCa la fel de importante, in momentul in care deschideti o cofetarie. Puteti opta, de exemplu, pentru un produs cu capacitatea de doi litri si o productie de 100 de litri pe ora, cu condensare aer. Masina de frisca are greutatea neta de 26 de kilograme si urmatoarele dimensiuni: lungime de 250 de milimetri, latime de 410 milimetri si inaltime de 400 de milimetri. Pretul este de 11 813 lei plus TVA, fiind incluse garantia Base Care si taxa verde.

Puteti alege, de asemenea, o masina pentru frisca cu o capacitate superioara, de 4 litri, care produce tot 100 de litri pe ora si functioneaza cu condensare aer. Oferita de cunoscutul brand Virtus Group GmbH, are greutatea neta de 30 de kilograme si urmatoarele dimensiuni: 280 de milimetri lungime, 440 de milimetri latime si 400 de milimetri inaltime. Pretul este de 14 167 de lei plus TVA.

Daca veti opta pentru aceste echipamente HoReCa, veti beneficia de toate avantajele produselor comercializate de Fresco Expert. Pe langa cel mai bun raport calitate-pret, acestea eficientizeaza munca, datorita tehnologiei de ultima generatie cu care sunt dotate. In plus, asigura un consum redus de energie, in trend cu noua directie eco urmata de toate business-urile serioase din intreaga lume.

Alegeti Fresco Expert pentru a avea garantia calitatii si a va asigura ca gelateria sau cofetaria pe care o administrati va avea parte de clienti multumiti!