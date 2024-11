Călin Georgescu critică presa și declarațiile NATO: „Războiul din Ucraina trebuie să înceteze urgent. E prioritatea mea”

În timpul intervenției sale, Georgescu a subliniat că obiectivul său este să pună „poporul și țara pe primul loc”, pledând pentru o politică externă bazată pe cooperare și respectarea interesului național. El a respins acuzațiile potrivit cărora ar dori să scoată România din Uniunea Europeană și NATO, dar a subliniat că intenționează să negocieze și să protejeze interesele României în cadrul acestor organizații.

„Am văzut pe grupul de presă că sunteți foarte supărați pe mine că nu iau întrebări, da, nu voi lua nici în seara asta. Pentru că am văzut că dvs. presa aveți toate răspunsurile. Eram foarte bucuros dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție elegantă, nu a fost cazul.

Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc. Cooperare, diplomație, eleganță, interesul național pe primul loc. Cu toate țările lumii, inclusiv cu NATO și UE. Am fost acuzat că vreau să scot România din UE și NATO. Fals. Nu am spus asta niciodată. Am spus, însă, că vreau să negociez și vreau să pun interesul național pe primul loc pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român.

Am văzut, ieri, cum președintele comitetului militar al NATO, amiralul Rob Bauer, a cerut tuturor oamenilor de afaceri din țări NATO să se pregătească pentru un scenariu de război. În același timp, să-și aranjeze toate liniile de produse în acest timp. Păi cum poate să fie acest lucru dacă nu discută cu țările membre. E o jignire și rușine adusă tuturor țărilor membre NATO. Am văzut, ieri, cum doamna Lasconi a făcut o declarație de război. Nu mie, ci țării întregi. Germania, ieri, a spus că se pregătește de un război militar, iar doamna Lasconi, ca omul partidelor aservite, a declarat imediat același lucru, spunând că tot ce va cere NATO și UE va respecta. Se vede că se cere poporului român prin domana Lasconi. Războiul din Ucraina trebuie să înceteze urgent. E prioritatea mea. Am văzut că ieri au fost scoși copiii în stradă. Așa cum au fost scoși în stradă, vor fi trimiși la război.”