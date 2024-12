Medicina robotică, medicina prezentului

Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate Regina Maria: ”Suntem prima rețea care a adus standarde internaționale de calitate și siguranță a actului medical. Se poate și în România să fii tratat la nivel internațional.”

Şi asta pentru că investiţiile nu merg doar către dotări, ci şi către instruirea oamenilor care lucrează cu aceste echipamente. Ponderas Academic Hospital este singurul spital privat care a dezvoltat un Centru de Training în Chirurgia Laparoscopică și Robotică unde sunt instruiți și pregătiți lunar medici chirurgi din țară și străinătate în operații robotice, laparoscopice sau intervenții endoscopice.

prof. dr. Cătălin Copăescu, director medical Ponderas Academic Hospital : ”Nu putem experimenta în sala de operație o nouă tehnologie despre care am auzit, care se află în premieră. Surgical Training Institute asta are în obiectiv, să instruim în fiecare an multe sute de chirurgi care se află în diverse etape de pregătire.”

Centrul este unul de referinţă la nivel european şi aproape o jumătate dintre cei care participă la formări sunt medici din străinătate.

prof. dr. Cătălin Copăescu, director medical Ponderas Academic Hospital: ”Platformele de chirurgie robotică sunt disponibile pentru toate tipurile de intervenții chirurgicale și afecțiuni, de la chirurgie gastrointestinală la chirurgie bariatrică, chirurgia pancreasului, chirurgia toracică, chirurgie ortopedică, toate acestea sunt o parte dintre cele care astăzi admit și reclamă nevoia folosirii chirurgiei robotice.”

Investiţia în chirurgie robotică depăşeşte deja 12 milioane de euro, cea mai extinsă amprentă în domeniu din ţara noastră. Sunt şase centre cu roboţi Da Vinci, roboţi care reprezintă acum cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume, prin intermediul cărora sunt realizate intervenții minim-invazive, cu multiple beneficii pentru pacienți. Robotul Mako, cel care a revoluţionat intervenţiile în ortopedie şi robotul Rosa knee, unul dintre cei mai performanți roboți chirurgicali specializați în chirurgie ortopedică.

prof. dr. Cătălin Copăescu, director medical Ponderas Academic Hospital: ”Astăzi putem să beneficiem de luxul de a păstra organele care au o afectare, inclusiv o tumoră.”

Reţeaua şi-a propus nu doar să îi înveţe pe medici, ci să reuşească să îi ţină în ţară. Nu doar pe ei, ci şi pe asistentii medicali, echipele necesare în spitale. Şi fac asta oferindu-le şi echipamente şi infrastructură.

Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate Regina Maria: ”Suntem cel mai mare investitor în infrastructură medicală din sectorul privat din România, peste 300 de milioane de euro investiți în ultimii ani.”

Compania are acum peste 11.000 de angajați și colaboratori și oferă servicii complete de spitalizare și chirurgie, maternitate, policlinică, imagistică, laborator, stocare de celule stem și stomatologie pentru aproximativ 7 milioane de pacienți.