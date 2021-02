Ministrul Energiei acuză de escrocherie furnitorii de electricitate

Hepta





Furnizorii de electricitate estimează consumuri foarte mari pentru consumatori, aceștia fiind nevoiți să plătească facturile în avans pentru energia electrică neutilizată. Această practică este escrocherie și se sancționează, a precizat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Am primit mai multe sesizări de la oameni. Vreau să trag un semnal de alarmă asupra unui aspect! Am păţit-o şi eu şi, se pare, mulţi alţi români. Există anumiţi furnizori care au şi distribuţie, care am văzut ca trec consumuri estimate foarte mari.

Factura va veni mai mare, practic iau nişte bani în avans pentru un consum care nu există, se folosesc de bani oamenilor. Nu se poate să se încarce facturile românilor pe consumuri estimate care nu au nicio legătură cu consumurile făcute în anii precedenţi, care ar trebui să aprecieze ce a consumat clientul într-o perioadă asemănătoare.

Este o formă de escrocherie, există amenzi pentru aşa ceva. Mi se pare că este o înşelătorie pe care distribuitorii cu furnizorii o practică", a scris demnitarul pe Facebook.

Acesta a făcut apel la ANPC și ANRE să verifice aspectele semnalate.