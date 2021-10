Ministrul Energiei: În octombrie, vreau să aprobăm în Parlament o nouă lege offshore

Hepta





„Va fi o lege în Parlament, asumată de toate partidele. În octombrie, în această sesiune parlamentară, vreau să aprobăm Legea Offshore. Primul gaz scos din Marea Neagră va fi în 2026”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

Ministrul Energiei„ Virgil Popescu, a explicat cum se vor compensa facturile la energie și gaze pentru clienții casnici.

„Am finalizat ordonanţa de urgenţă cu privire la compensarea facturilor pentru clienţii casnici. Vorbim de 5.200.000 de gospodării, deci vreo 13 milioane de români şi 2.200.000 de gospodării la gaze naturale, deci practic 3 milioane şi ceva de români, practic 65% din cei racordaţi la energie electrică şi, la fel, 65% din cei care sunt racordaţi la gaze naturale. Vorbim de compensarea consumurilor medii: la energie electrică, vorbim de o compensare pentru consum mediu între 30 de kw şi 200 de kw/lună, deci între 150 şi 1000 de kilowatţi pe o perioadă de 5 luni, între 1 noiembrie şi 31 martie, iar la gaze naturale vorbim de o compensare de la un consum minim de 100 de m3/an şi 1200 de m3/an. De ce spun pe an? Pentru că acolo este un consum anual, dintre care o să compensăm perioada de iarnă -80%, pentru că 80% din consumul de gaze este în principal în perioada de iarnă. La gaze naturale vorbim de un procent de 25% din factură pentru toţi consumatorii care se încadrează în această plajă de consum. Această plajă de consum este definită de la o garsonieră până la o unitate locativă de până în 120 de mp, iar la energie electrică vorbim de o compensare pe factură care va ajunge la 21 de bani pe kilowatt, 210 lei pe megawatt. În factura lunară a omului acasă, dacă se încadrează în această plajă de consum şi totul se va regulariza la 5 luni, va apărea pe factură, cu minus, în fiecare lună, această sumă. Omul va plăti mai puţin la energie electrică cu 21 înmulţit cu numărul de kilowatţi, iar la factura de gaze va fi mai puţin cu 25% din valoarea ei. Totul se face by default, ca să nu mai punem oamenii pe drumuri, să nu mai aducă adeverinţe ca să demonstreze că au venituri medii pe gospodărie. Este suficient ce se întâmplă la consumatorul vulnerabil unde este nevoie să demonstreze că este vulnerabil. Furnizorii îşi vor recupera banii pentru că la sfârşitul fiecărei luni vor face un decont centralizat pe care îl vor prezenta ministerului Muncii”, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

De ce nu sunt citite contoarele oamenilor şi sunt umflate facturile prin estimări greșite? Ministrul Popescu spune că distribuitorii sunt obligaţi să facă acest lucru: „Distribuitorii au obligaţia să citească contoarele. Vor fi obligaţi să citească contoarele la 3 luni. Şi la Electrica au fost probleme cu cititul contoarelor. Toţi distribuitorii au această problemă. Scopul este să plătim cât consumăm. La firmele furnizoare, la energie şi gaze, cred că mai trebuie făcut un filtru. Firmele furnizoare sunt licenţiate de ANRE iar condiţiile sunt laxe. Trebuie să modificăm legislaţia secundară în privinţa asta”.

„Fenomenul scumpirii este global, nu mai este european. S-a triplat preţul certificatului de CO2. S-a scumpit preţul energiei electrice produsă din combustibil fosil. De la 1 iulie, preţul gazului s-a triplat pe pieţele regionale. Federaţia Rusă face presiuni pentru deschiderea Nord Stream 2. Preţul gazului a crescut de la 22 de euro, la 70 de euro. Energia electrică produsă pe bază de gaze s-a scumpit şi ea. Şi pe piaţa bursieră, preţul energiei a crescut”, a declarat ministrul.

Cât de dependentă este România de gazul rusesc? Ministrul Energiei,Virgil Popescu, a răspuns pentru Aleph News: „România a avut tot timpul nevoie iarna de gaze de import. Avem resurse, dar consumul României este mai mare decât producţia. În 2020, am importat 23%, anul acesta importăm 28-29%. România este producătoare de gaze şi importă cât are nevoie. De la sfârşitul anului, sper să aducem şi gaz azer în România. Exxon şi OMV s-au retras din cauza ordonanţei 114. A fost o prostie plafonarea preţurilor la producător. Ne apropiem de final cu cumpărarea părţii Exxon de către Romgaz. Statul român prin Romgaz va avea acces la jumătate din resursele din Marea Neagră. Vom avea acces şi la 20% din resurse prin OMV Petrom. CEO-ul de la OMV mi-a zis că sunt interesaţi în continuare de exploatare. Investitorii doresc o scădere a fiscalităţii în Legea Offshore. Va fi o lege în Parlament, asumată de toate partidele. În octombrie, în această sesiune parlamentară, vreau să aprobăm Legea Offshore. Primul gaz scos din Marea Neagră va fi în 2026. Pe un alt perimetru, anul viitor vom avea primele gaze scoase din Marea Neagră. 1 miliard de metri cubi pe an vor intra în sistemul naţional de transport”.

„Dacă 26 de companii au manipulat piaţa de energie, trebuie luate măsuri drastice. Pârghiile de control sunt la ANRE. Înseamnă că este un lucru grav. Pe noi nu ne-a anunţat la minister ANRE cu privire la asta. Dacă este manipulată piaţa, înseamnă că este infracţiune. Mie nu mi-a spus niciodată şeful ANRE de aceste lucruri. Dacă i-a prins, aştept să văd măsurile luate. Sper să nu fie sancţionate companiile care vând energie la un preţ decent pentru consumatori”, a declarat ministrul Popescu la Aleph News, reacţionând la declaraţiile făcute în Parlament de către Dumitru Chiriţă, şeful ANRE.

„Numirile la şefia ANRE sunt făcute de Parlament, pe algoritm politic. O autoritate care reglementează o piaţă atât de mare, trebuie să aibă oameni bine plătiţi. Nu este anormal că au salarii mari, mi se pare anormal dacă nu-şi fac treaba. Un raport de anchetă pe ANRE nu a mai fost discutat în plenul Parlamentului. Mandatele şefilor ANRE expiră anul viitor. Probabil anul viitor vom avea o nouă conducere la ANRE. Nu mi-a plăcut cum ANRE a reglementat liberalizarea energiei. Anul trecut, ne-am trezit într-o nebunie şi a trebuit să mutăm 7 milioane de oameni în 30 de zile”, a spus ministrul Energiei, în emisiunea OFF/On The Record, referitor la salariile şi performanţele şefilor ANRE.

„Vom gândi o schemă de ajutor pentru IMM. Cred că companiile mari trebuie să-şi schimbe puţin comportamentul şi să respecte legile din România. De luni, amenzile pentru aceste companii vor fi între 2 şi 5% pe cifra de afaceri”, a anunţat Virgil Popescu.

„Când am ajuns la ministerul Economiei, pe Măsura 2 nu se făcuse plata de ajutor decât pentru 16.700 de firme din 22.000. Încerc să văd de ce nu mai sunt bani. Cu tot mutatul banilor de la Măsura 3 la Măsura 2, banii nu mai sunt. Nu ştiu cum s-au pierdut banii. Acum au găsit bani la Măsura 3 la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. La Horeca vom da drumul la bani, este nepermis de mult întârziată. Nu s-a prea mişcat mare lucru în ministerul Economiei. Programele de export au fost oprite, dar nu trebuie să sufere tot programul”, a afirmat ministrul Popescu, referindu-se la ce a găsit în Ministerul Economiei după plecarea lui Claudiu Năsui.

În privinţa măsurilor luate pentru oprirea valului 4 pandemic, Virgil Popescu spune că Guvernul nu va închide economia: „Restaurantele şi terasele vor fi deschise pentru cei cu certificat. M-au sunat şi pe mine patronii din Horeca. Premierul a spus că nu mai închidem economia. Cred că vor intra în magazine doar cei cu certificat. Vaccinarea nu este numai pentru sănătate, ci şi pentru economie”.

Despre acuzaţiile lui Claudiu Năsui, potrivit căruia în Consiliul de Administraţie al SALROM SA au fost numiţi nu numai liberali, ci şi oameni cu probleme penale, Virgil Popescu răspunde: „La Salrom SA au fost probleme cu o licitaţie pe licenţa de grafit. Domnul Tulici, care a fost făcut condamnat de domnul Năsui, o să-l dea în judecată pe Claudiu Năsui. IPJ Maramureş spune că Nicolae Tulici nu este condamnat, este o confuzie de nume. Am schimbat o conducere la sare şi am luat licenţa de grafit. Pe nişte oameni planau nişte suspiciuni în legătură cu un produs strategic: grafitul. Am pus vechea echipă care se bătea pe acest grafit”.

În emisiunea OFF/OnTheRecord de pe Aleph News, Virgil Popescu, care este şi vicepreşedinte PNL, a spus că la guvernare vede partidul său alături de USR PLUS: „Declaraţiile USR PLUS trebuie luate în cheia Congresului lor. Cred că vom avea discuţii luni, cu USR PLUS, pentru refacerea coaliţiei. Nu cred că USR PLUS va vota alături de AUR. O coaliţie de dreapta este cea mai bună soluţie pentru România. Salariul meu de la ministerul Energiei este de 12.070 de lei net. Nu sunt un om sărac”.

(sursa: Mediafax)