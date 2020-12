Moneycorp: Revenirea economică în România, după pandemia COVID, va fi una asimetrică

Revenirea economică în România, după pandemia COVID, va fi una asimetrică, cu sectoare care vor înregistra o creștere susținută și altele care vor continua să se confrunte cu dificultăți semnificative, arată Barometrul Moneycorp 2020.

Peste 60% dintre companiile chestionate în cadrul barometrului estimează că vor atinge cifra de afaceri din 2019 abia în 2022.

Odată cu apariția vaccinurilor anti COVID, economia mondială și implicit cea românească vor depăși, treptat, criza economică fără precedent declanșată de pandemie. Capacitatea țărilor de a depăși criza în 2021 va fi determinată de eficiența programelor de susținere a economiilor, în care autoritățile vor juca un rol important.

Potrivit experților de la Moneycorp, pentru România perspectivele sunt în general pozitive, mai ales în contextul în care țara noastră urmează să beneficieze de un pachet fără precedent de finanțare, din partea UE, de peste 80 de miliarde de euro.

Potrivit celei de-a doua ediții a Barometrului Moneycorp privind starea economiei, realizat în perioada 1-8 decembrie, 63% dintre cele peste 1000 de companii chestionate se așteaptă ca revenirea economică să urmeze tiparul literei ,,K’’, 15% estimează o evoluție sub forma ,,U’’ sau ,,W’’ și numai 7% mizează pe o ascensiune rapidă, sub forma literei ,,V’’.

,,Percepția mediului de afaceri arată în general un optimism moderat privind evoluția economică din 2021. Revenirea va fi asimetrică. Pe lista sectoarelor care vor înregistra un avans semnificativ se află, în principal, cele care au performat și în condițiile lockdown-ului generat de pandemie, de la comerțul online la serviciile de curierat, construcții, bricolaj și electro-retail. Alături de acestea ne așteptăm să vedem și segmentul HORECA odată cu progresul campaniei de vaccinare și ridicarea restricțiilor sanitare existente. Pe lista sectoarelor care vor înregistra o revenire ceva mai temperată se află business-urile din sectorul industrial, agricol (grav afectat de secetă în 2020), sectorul de evenimente, turismul și transporturile, unde vor exista în continuare probleme, iar dinamica din aceste sectoare va fi influențată de evoluția comenzilor, de accesul la finanțare, de gestionarea a blocajului financiar etc.”, a declarat Cosmin Bucur, Managing Director în cadrul companiei.

Potrivit rezultatelor barometrului, în condițiile optimismului moderat privind perspectivele economiei, cele mai multe companii (61%), se așteaptă ca abia în 2022 să atingă nivelul cifrei de afaceri din 2019. 15% estimează că vor recupera în 2021 cifra de afaceri din 2020, în timp ce 23% estimează că afacerile, în 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influențați de efectele pandemiei (în general companii care au avut de câștigat de pe urma pandemiei).

Întrebate când anticipează că se va finaliza campania națională de vaccinare a 70% din populația Romaniei, 57% din companii au indicat trimestrul III 2021, iar 34% din companii au indicat trimestrul IV al anului viitor.



,,Economia românească a trecut prin această criză ceva mai bine decât alte țări. După un prim trimestru cu o reziliență surprinzătoare de +0.3% față de trimestrul 4 2019, a urmat scăderea abruptă de 12.3% din trimestrul 2 față de trimestrul 1, iar în trimestrul 3 s-a inregistrat o revenire de +5.6% față de trimestrul 2. Acest trend urmează, destul de probabil, să fie confirmat și de datele din trimestrul 4. Așa se explică și faptul că, întrebați cum le-au fost influențate afacerile in perioada de pandemie, 41% dintre companii au indicat o scădere a cifrei de afaceri cu 10-25%. Numai 16% au indicat o scădere mai mare de acest procent și, foarte interesant, puțin peste 20% au indicat o creștere a business-ului cu până în 25%. Acest lucru demonstrează că managerii români au învățat lecția crizei precedente și s-au adaptat destul de rapid la noua realitate economică, reușind, în mare parte, să preîntâmpine o scădere economică puternică’’, a declarat Claudiu Ghebaru, Senior Corporate Dealer in cadrul companiei.

Potrivit rezultatelor barometrului, 53 % dintre firmele chestionate au declarat că aveau o strategie de gestionare a evenimentelor externe (economice, sanitare etc.)



Pandemia a afectat, în primul rând, vânzările firmelor din România, situație menționată de 64% dintre cei intervievați.

Creșterea costurilor cu aprovionarea și logistica (48%), creșterea duratei medii de încasare a facturilor (43%), problemele de eficiență operațională – munca de acasă, modul de interacțiune cu clienții- (37%), managementul resurselor umane (pierdere de resurse umane, dificultăți în atragerea de personal) – 33% și întreruperea totală a activității din cauza stării de urgență/lockdown (31%) s-au aflat printre principalele consecințe ale coronacrizei economice.

Întrebați care au fost soluțiile adoptate pentru a gestiona efectele economice generate de pandemie, toate companiile au menționat o serie de măsuri luate simultan, cele mai importante fiind reducerea investițiilor ( 63%), iar 50% au mizat pe reducerea costurilor operaționale fixe (chirii, leasing-uri, etc.).

Pe lista măsurilor luate s-au mai aflat optimizarea costurilor de schimb valutar și plăți internaționale (58%), externalizarea serviciilor non-esențiale (41%), reducerea salariilor pentru o perioadă de timp determinată (21%), șomajul tehnic (19%) și reducerea numărului de angajați, în linie cu scăderea activității (13%).

Interesant este și faptul că numai 17% dintre firmele intrevievate au apelat la ajutorul financiar al statului, iar în ceea ce privește impactul programelor de relansare, doar 5% le-au considerat ca având impact semnificativ în dinamica business-ului.

Întrebați la ce nivel vor bugeta cifra de afaceri a companiei în 2021 față de 2020, cei mai mulți (61%) au afirmat că o vor menține la nivelul anului 2020, prognozată înainte de criză. 19% estimează o creștere a cifrei de afaceri de 25%, în timp ce 18% se așteaptă la un avans de până la 10 procente.

,,Conform barometrului, anul 2021 va fi mai bun din punct de vedere economic, decât 2020. Asta nu înseamnă că, odată cu depășirea crizei sanitare, economia își va reveni rapid. Va dura o perioadă, pentru că multe dintre circuitele de aprovizionare s-au deteriorat în acest an, iar blocajul financiar s-a accentuat. Așa se explică și faptul că cele mai multe firme (61%) estimează că vor ajunge la nivelul cifrei de afaceri din 2019 abia în 2022’’, a declarat Claudiu Ghebaru, Senior Corporate Dealer in cadrul companiei.

2021 va fi un an în care programele de relansare economică vor avea o importanță cu adevărat strategică, fapt menționat de peste 60% dintre companiile chestionate.

,,Accesul la fondurile europene, granturile pentru capitalul de lucru și investiții, măsurile de ordin fiscal se află în prim-plan. Într-o economie slab capitalizată cum este cea românească, cu peste 90% dintre firme activând în sectorul IMM, asigurarea unor astfel de programe va fi extrem de importantă pentru conturarea revenirii economice’’, a mai adaugat Cosmin Bucur, Managing Director al Moneycorp Romania.

Un rol semnificativ în dinamica economiei îl va juca și evoluția cursului valutar. În anul 2020 36% dintre companii au transferat costurile deprecierii leului în prețul final către consumator. Pentru 2021, 40% din companiile care au participat la sondaj se arată dispuse să folosească soluții de gestionare a riscului valutar, instrumentele de hedging.

,,Firmele vor fi mai atente la cursul valutar, la evoluția monedei naționale în raport cu euro si dolarul, mai cu seamă că cei mai mulți anticipează o continuare a deprecierii monedei naționale’’, a afirmat Sebastian Bacioiu, Head of Dealing Moneycorp România.



Întrebate despre previzune cursului valutar la sfarsitul anului 2021, 67% dintre companii se așteaptă la un curs euro/leu de 4,95-5,00 lei, 16% văd euro peste nivelul de 5 lei și numai 17% sub nivelul de 4,95 lei.

Referitor la dolar, 56% se așteaptă ca dolarul să fie cotat, la finele anului 2021, la un nivel de 4,20-4,30 lei, 18% îl estimează la 4,10-4,20 lei, în timp ce 13% mizează pe faptul că moneda americană va trece de 4,30 lei.

"Fluctuaţiile cursului de schimb reprezintă un lucru normal într-o piaţă financiară dezvoltată dar, în acelaşi timp, pot reprezenta un risc semnificativ pentru companiile care desfăşoară operaţiuni de import sau export. O mişcare nefavorabilă a cursului de schimb poate afecta direct şi negativ marja comercială pe un anume produs sau serviciu. De-a lungul celor 15 ani în domeniul trezoreriei bancare, am remarcat că o parte semnificativă din companiile cu expunere pe cursul valutar folosesc instrumente de mitigare a riscului. În momente de criză şi incertitudine, cum este perioada pe care o traversăm acum, se observă o creştere a volatilităţii cursului de schimb pentru majoritatea perechilor valutare. Această volatilitate are efecte directe asupra marjei comerciale. Cred că orice companie îşi doreşte o diminuare a volatilităţii şi o creştere a predictibilităţii, cel puţin pe termen scurt şi mediu", menţionează Sebastian Bacioiu, Head of Dealing al Moneycorp Romania.

Barometrul Moneycorp a fost realizat cu sprijinul firmei de consultanță Frames în perioada 1-8 decembrie, pe un grup de peste 1000 de companii din domenii diverse, precum IT&C, Asigurări, Echipamente Industriale, FMGC sau Turism, parteneri și colaboratori ai Moneycorp România. Profilul respondenților a fost reprezentat de middle si top management, cu studii superioare, 63% bărbați și 37% femei, cu o vârstă medie de 41 de ani.

(sursa: Mediafax)