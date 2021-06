Ne îndopăm cu rebuturi alimentare din import, dar aruncăm la coș certificarea și promovarea produselor de calitate

Deși Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare încă nu a apucat să fie înființată, se cere deja abrogarea legii pentru constituirea ei. Propunerea vine din partea senatorului USR PLUS Radu Mihai Mihail, iar un susținător foarte vocal al eliminării din peisaj a acestei agenții este senatorul USR PLUS Sebastian Cernic, care declara că aceasta nu este altceva decât „o sinecură creată de PSD cu dedicație pentru abonații la banii publici prin partid”. Afirmația vigilentului senator userist este greu de susținut în condițiile în care agenția nu este funcțională, iar PSD nu mai este la guvernare. Pe de altă parte, a acuza politica sinecurilor de partid într-o perioadă în care Guvernul Cîțu, din care face parte și USR PLUS, se află într-o ofensivă totală pentru numirea clienților de partid în diverse funcții bine remunerate este cel puțin deplasat. Dacă ar face un minim efort de documentare, senatorul Cernic, care este și membru al Comisiei pentru agricultură, ar constata că astfel de agenții funcționează în mai multe state UE, printre acestea numărându-se Franța, Austria și Italia, iar Comisia Europeană încurajează înființarea acestor organisme pentru că ele sprijină introducerea pe piață a unor produse de calitate. Rolul lor principal este de a institui sisteme pentru certificare a calității produselor agricole și alimentare, în condițiile în care cererea pe piața UE de produse de calitate, de produse tradiționale certificate BIO este în creștere. În ceea ce ne privește, să nu uităm că vorbim despre instituirea unor sisteme de certificare a calității produselor alimentare într-o țară în care mâncăm din import din ce în ce mai multă mâncare slab calitativă.

Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare ar fi trebuit să devină funcțională de la 1 ianuarie 2020, dar înființarea ei a fost amânată până la data de 1 ianuarie 2022 printr-o OUG adoptată la finele anului trecut. Acum parlamentarii USR PLUS vor ca Guvernul să renunțe cu totul la înființarea agenției. Prin ieșirile publice, senatorul USR PLUS Sebastian Cernic demonstrează că se află într-o mare eroare, el susținând că înființarea agenției nu-și are rostul, mai ales că atribuțiile sale sunt deja acoperite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Agenția Națională a Zonei Montane.

Ce ar trebui să facă agenția

Conform Legii nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, în dreptul sarcinilor care îi revin figurează creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti, certificarea produselor conform sistemelor de calitate instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării lor. De asemenea, între atribuţiile agenţiei se numără elaborarea, implementarea şi promovarea strategiei naţionale pentru produsele de calitate; elaborarea şi implementarea de programe de marketing pentru produsele de calitate; recunoaşterea şi certificarea produselor de calitate; identificarea şi utilizarea surselor de finanţare specifice pentru certificarea exploataţiilor agricole ale micilor producători/procesatori.

Consiliul Național pentru Supravegherea Macroprudențială din cadrul Băncii Naționale a României propunea anul trecut îmbunătățirea legislației privind certificarea și promovarea produselor agroalimentare, crearea și implementarea unei strategii pentru promovarea produselor alimentare de calitate. În cazul în care produsele industriei autohtone îndeplinesc aceste standarde de calitate, autoritățile să promoveze cu precădere respectivele bunuri, mai recomandau membrii Consiliului.

Sprijin pentru agricultura bio

Agricultura ecologică reprezintă doar 2,9% din suprafaţa agricolă a României, procent care ne plasează la coada clasamentului statelor Uniunii Europene, alături de Bulgaria (2,3%), Irlanda (1,6%), Malta (0,5%), potrivit datelor Eurostat publicate la începutul lunii februarie. Suprafața ar putea să crească însă, dacă ținem cont că în zona de deal și munte se practică în mare parte o agricultură tradițională care respectă cerințele pentru certificarea bio. Pentru aceasta este nevoie de o minimă consultanță și suport pentru certificarea micilor ferme, lucru pe care ar urma să-l asigure Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, după cum susțineau în 2019 parlamentarii PSD, inițiatorii proiectului de înființare al agenției.