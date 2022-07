Nicolae Ciucă: Finanțarea și dezvoltarea sectorului apei reprezintă o prioritate pentru guvern

„Trebuie să gestionăm mai eficient aceste investiții la nivel național. Platforma din care faceți parte va oferi posibilitatea instituțiilor guvernamentale și autorităților locale să colaboreze și să își coordoneze eforturile, fructificând împreună șansa oferită de banii europeni și oferind românilor condiții de viață la standarde necesare unui trai civilizat. Această abordare este cea mai potrivită pentru a susține coerența dialogului pe care România îl poartă cu partenerii de la Comisia Europeană pe teme precum apa și mediul. Sectorul apă-canal reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare pentru calitatea vieții românilor și pentru dezvoltarea economică a României. Guvernul României tratează finanțarea și dezvoltarea sectorului apei ca pe o prioritate. Aducerea coordonării acestui Grupul de Lucru Interministerial la centrul Guvernului reprezintă un prim semnal în acest sens”, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

Potrivit Executivului, obiectivele grupului de lucru vizează, printre altele, identificarea exactă a situaţiei privind gradul de conformare la prevederile Directivei Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, ale Directivei Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, identificarea acţiunilor pentru atingerea ţintelor de conformare, inclusiv a resurselor financiare necesare, a responsabilităţilor şi a perioadei de timp necesare pentru implementarea acestora, informarea lunară a Guvernului în legătură cu progresele înregistrate, precum şi dificultăţile întâmpinate alături de soluţiile identificate, identificarea corectă și completă a nevoilor de finanțare pentru sectorul apă-canal (inclusiv pentru localități sub 2000 de locuitori) și realizarea unui plan de acțiuni concret cuprinzând pașii de urmat pentru asigurarea implementării proiectelor care răspund nevoilor identificate, inclusiv în contextul cauzei 2018/2109.

Guvernul menționează că, în acest moment, România derulează sau are pregătite programe de finanțare pentru apă-canal de peste 10 miliarde euro, incluzând aici programele guvernamentale susținute din fonduri europene (ceea ce rămâne de implementat din POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, alocarea de 1 miliard euro din PNRR) dar și cele din bugetul național (Anghel Saligny, programele Administrației Fondului pentru Mediu) sau investițiile preconizate ale operatorilor de apă și ale autorităților locale.

„Acest Grup de lucru trebuie să genereze suport pentru decizii necesare rezolvări marilor probleme vizând investițiile în sector precum durata mare de pregătire a aplicațiilor pentru finanțare, durata mare de obținere a autorizațiilor și avizelor, lipsa forței de muncă specializate în rândul companiilor care proiectează și execută sistemele de apă-canal, armonizarea nivelului calitativ al lucrărilor finanțate din diferitele programe, europene sau de la bugetul de stat, acoperirea cu finanțare a nevoilor comunităților sub 2.000 locuitori etc. La nivelul Guvernului României, Grupul a fost preluat prin intermediul Departamentului pentru evaluare integrată și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene, sub coordonarea secretarului de stat Roxana Mînzatu”, conform comunicatului de presă.

La întâlnire au participat toți actorii implicați în domeniu, fiind prezenți miniștrii Tanczos Barna (MMAP) și Atilla Cseke (MDLPA), reprezentanți ai MIPE, MS, MDRAP, precum și ai autorităților locale, operatorilor de apă și firmelor de construcții