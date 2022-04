Ohvaz – afaceri de peste 300.000 de euro in 2021

Fulgii de ovaz raman principalul ingredient

„Ovazul ramane cel mai bine vandut produs, mai exact este vorba despre pachetul de 5 arome de ovaz. Ne bucuram tare mult ca romanii au reactionat atat de bine la acest produs complet nou pe piata din Romania. Americanii au cultura oatmeal-ului de dimineata adanc impregnata. Britanicii au poridge. Noi, in schimb, am crescut cu gris sau orez cu lapte.

Desi acestea din urma pot fi delicioase si ne amintesc de copilarie, noi la Ohvaz ne concentram pe ingrediente care ne sunt benefice organismului. Mai exact, ovazul ajuta digestia si induce senzatia de satietate. De asemenea scade colesterolul „rau” si reduce pofta de dulce. Tocmai de aceea ne bucuram atat de mult cand citim sute de recenzii pozitive, mai ales de la mame care se bucura ca in sfarsit copilasul lor nu mai face mofturi la micul dejun”, spune Cristian Barin, fondatorul Ohvaz care este totodata instructor Photoshop.

Budinca de chia – un superaliment gustos!

„Semintele de chia nu intra un vreo top al celor mai gustoase lucruri la care te poti gandi, insa la Ohvaz concepem niste retete delicioase, totodata pastrand numarul de calorii rezonabil. Aici cred ca avem un mare avantaj – budinca de chia preparata acasa, in graba, fara experienta, se poate transforma intr-un gel cu o textura deloc atragatoare. Insa colegii mei din bucatarie stiu cum sa combine ingrediente deosebite precum laptele de migdale, siropul de curmale, topping-ul de mango si visine, asa incat rezultatul sa fie unul deosebit de gustos.” Tanarul antreprenor spune ca peste 95% din recenzii sunt pozitive.

Vanzarile cresc de la luna la luna!

„Ma bucur ca avem o panta clar ascendenta in 2022, asta in ciuda contextului actual. Este adevarat ca nu am terminat anul 2021 pe profit, insa ma bucur ca am reusit sa crestem considerabil cifra de afaceri, am consolidat echipa si am crescut capacitatea de productie intr-un mod semnificativ. Sigur ca dorim sa fim profitabili, insa calitatea produselor vine pe primul loc. Iar in contextul in care Ohvaz a prins o pandemie care pare ca nu se incheie, un razboi care genereaza cresteri de preturi imense, plus o schimbare majora in modul in care reclamele in online functioneaza, eu sunt multumit de rezultate.”

Echipa face diferenta!

„Cand vorbim despre ovaz cu lapte, nu exista utilaje standard, nu exista bucatari cu experienta anterioara. Astfel, a trebuit sa gandim totul de la zero. Nu puteam sa ajungem in acest punct fara suportul intregii echipe: de la persoanele care asigura curatenia in spatiu la bucatarii care prepara fiecare produs cu atentie, de la cei care pregatesc comenzile pentru expediere la soferii care le livreaza in reteaua de magazine. Oamenii fac diferenta, iar eu ma bucur ca am reusit sa construiesc o echipa deosebita”.

Compania Ohvaz isi desfasoara activitatea preponderent in online prin intermediul site-ului www.ohvaz.ro, dar produsele pot fi gasite si in magazinele partenere. Afacerea a fost fondata in Noiembrie 2018, iar echipa actuala este formata din 12 persoane care activeaza in laboratorul situat in sectorul 4 din Bucuresti.