„Omul high tech”: cum a apărut spionul din corpul tău

Date importante legate de sănătatea noastră sunt strânse de companiile high tech prin intermediul gadgeturilor pe care le utilizăm zi de zi pentru a ști cu precizie câte trepte am urcat, câte minute am făcut dragoste ori câte calorii am acumulat la o masă copioasă. Am devenit spionul propriului nostru organism fără ca măcar să conștientizăm că în acest mod firmele de asigurări, avertizate de cele tehnologice pe bani frumoși, ne măresc polițele - de la cele de sănătate la cele auto -, excluzându-ne de multe ori din cercul siguranței.

Pentru a înțelege exact cum stau lucrurile, vom prezenta mai întâi cadrul general al acestei uriașe întreprinderi financiare, pentru că totul până la urmă e legat de bani și de bunăstare. Sub umbrela industriei welnessului, de pildă, se ascunde nu doar una dintre cele mai comode modalități din toate timpurile de a face avere, ci și un creuzet al politicilor marilor companii de asigurări dictate de informațiile pe care le oferim chiar noi. Ce înseamnă „wellness“ (bunăstare) din punct de vedere economic? O afacere de trilioane de dolari care include totul, de la medicamente preventive la aparate de fitness și suplimente de vitamine. Ne-am obișnuit să ne blindăm împotriva vieții moderne și a potențialelor boli pe care aceasta le aduce cu sine prin diverse produse, de la localizatoare portabile la alimente neprocesate, de la hrană sănătoasă la terapii și diete alternative. Și toate acestea sunt doar mizilicuri. „Încep să apară programe de editare genetică la comandă, care vor elimina bolile ereditare și vor insera caracteristici dezirabile, cum ar fi pomeți înalți sau inteligență. Dar, atenție! Industria wellnessului are la bază prevenția, nu tratarea, iar prevenția este un produs uimitor de bun de vândut, pentru că e imposibil să-i verifici eficiența. Cine știe dacă funcționează sau nu? Dacă nu ți se întâmplă nimic rău, atunci a funcționat. Dacă te îmbolnăvești, atunci altceva e de vină”, semnala Jacques Peretti, jurnalist BBC și autor al unui volum revelator, Înțelegerile care ne-au schimbat lumea (Litera, 2019).

Ce înseamnă un individ cuantificat?

Deschideți bine ochii în continuare! În Marea Britanie și Statele Unite - observa Peretti -, capătă amploare o mișcare tot mai vastă, „Sinele cuantificat” („Quantified Self” - QS) sau „lifelogging“ (difuzarea live a propriei vieți cotidiene cu ajutorul unui dispozitiv atașat corpului). Sunt oameni care înregistrează și „cuantifică” fiecare activitate și stimul din viața lor. Aici nu e vorba doar de „wellness„, ci de crearea sinelui „optimizat” suprem - aprecia cercetătorul britanic Jacques Peretti. Ce fac mai exact acești indivizi? Își calculează meticulos fiecare calorie consumată și arsă. Înregistrează cantitatea de cafeină din organism, nivelul de toxine din hrană, nivelurile de stres, cantitatea de muncă, orele de somn, calitatea aerului pe care îl respiră, cât de des fac sex și cât durează o partidă, chiar și compoziția chimică din urina și fecalele lor. Scopul individului cuantificat este să-și transforme organismul într-un mecanism - un «sine optim» - care să funcționeze mereu cu eficiență maximă. În rând cu QS - mai releva Peretti - este mișcarea nootropică sau a medicamentelor inteligente, alcătuită din oameni care iau medicamente ca să-și amelioreze capacitatea cognitivă și productivitatea. Aceste medicamente nu se iau pentru a ajunge la o stare de euforie, ci pentru concentrare. Studenții obișnuiau de mult să ia amfetamine, ca să lucreze fără întrerupere, dar nootropicele sunt medicamente perfecționate, care țintesc anumite zone ale creierului în vederea îndeplinirii anumitor sarcini: Adderall este pentru îmbunătățirea memoriei, Metilfenidat, pentru îmbunătățirea performanței cognitive, iar medicamentele eugeroice (Modafinil, de exemplu) sunt pentru tratarea narcolepsiei.

Eric din San Francisco

Generația 2000 e înnebunită după nootropice, pe care nu ezită să le folosească inclusiv la locul de muncă, pentru a-și îmbunătăți performanțele profesionale. Povestea pe care o vom expune în continuare - trăită și relatată de Jacques Peretti - este edificatoare în acest sens: „Mă aflu pe un acoperiș din San Francisco. Un bărbat cu o bentiță cu senzori care îi conectează undele cerebrale la Internet meditează. «Alexa!», își comandă el asistentul robot, un tub mic și negru. «Pune coloana sonoră cu ploaia, cea care mă liniștește». Dacă Eric Matzner meditează îndeajuns de puternic, din Alexa va izbucni spontan un tril, iar el va trece la următoarea sarcină”. Mai mult: „La parterul extraordinarei sale case tehno-victoriene, steampunk, Eric face niște exerciții fizice rapide, de trei minute, într-o sală de fitness dotată cu echipament de ultimă oră, din piele și crom. Brusc, sare și se îndreaptă în viteză către un pupitru cu ecrane și începe să scrie apăsând frenetic tastatura în timp ce stă în picioare pe un fel de platformă plată din cauciuc”. Ce făcea Eric Matzner? Din nou Peretti: „Se luase la întrecere cu alte mașini. Scria cu o viteză care făcea ca degetele lui să nu se mai vadă clar. Precizia era, de asemenea, extraordinară. Putea să tasteze cam de opt ori mai rapid decât oamenii normali”. Care era secretul acestui bărbat ciudat? „Eric promovează nootropice, două îndeosebi: Noopept, un potențiator de memorie creat în anii 1960 în Rusia, și Phenylpiracetam, pe care îl foloseau cosmonauții pentru îmbunătățirea rezistenței. Eric ia între 70 și 80 de suplimente în fiecare dimineață, înghițindu-le cu apă. Gama medicamentelor pe care le ține aranjate în borcane de sticlă este variată, de la coconi ai viermilor de mătase la alge din adâncul mării, uscate și reconstituite sub forma unei substanțe vâscoase de culoare verde aprins”.

130 de ani de viață pastilată

De remarcat că nootropicele au fost inspirate de omul de știință român Corneliu E. Giurgea. „Pentru Eric - sublinia Peretti -, Giurgea a fost un zeu. Asemenea doctorului Giurgea, el nu vedea nici un motiv pentru care nu ar putea să trăiască până la 130 de ani și pentru care nu ar trebui să folosească nootropicele în acest scop. Avea de gând să comunice cu geniile din domeniul științei când acestea, deși decedate astăzi, vor fi resuscitate criogenic în viitorul apropiat”. Par un pic într-o ureche acești oameni noi, dar doar în ochii noștri, ai celor care privim cu neîncredere la zbaterile progresului tehnologic. „Acum douăzeci de ani - aprecia și britanicul Jacques Peretti -, tehnologia era un scop în sine, însă acum sinele optimizat reprezintă piața uriașă, încă neexploatată, tehnologia și informațiile fiind doar mijloacele prin care va fi creat omul tehnologic. Aceste mișcări sunt versiunea extremă a ceea ce știm cu toții. Este vorba despre utilizarea gadgeturilor portabile, precum brățara Fitbit sau Jawbone pentru monitorizarea și îmbunătățirea performanței organismului nostru”. Adică? „Pentru cei care sunt deja sănătoși, acestea nu fac decât să confirme, prin informații, ceea ce știau deja: că sunt OK și că fac îndeajuns de mult sport. Dar pentru cei care nu sunt în formă, aceste tehnologii maschează o altă agendă: supravegherea corpului, nu în scopuri de sănătate, ci în scopul integrării celor care nu sunt în formă într-o anumită categorie, ca preludiu la anularea serviciilor de sănătate pentru aceștia”. Fabulos!

Facebook, altă capcană

„Aceleași informații pe care le înregistrezi și le aduni pe baza tehnologiei portabile pot fi utilizate de companiile de asigurări sau de NHS pentru a refuza sau a anula un plan de asigurare medicală sau o cerere de ajutor social. Informațiile adunate aparent spre folosul tău devin astfel o armă folosită împotriva ta”, mai specula Peretti. Dar chiar așa? „Exact așa. Dacă telefonul tău spune că azi nu ai urcat îndeajuns de multe trepte sau dacă ceasul tău spune că nu ai depus îndeajuns de mult efort la sală, aceste informații se transformă în date incontestabile care ar putea fi utilizate ulterior împotriva ta”. În 2013, compania Boots the Chemist a introdus analiza respirației pentru fumători, răsplătindu-i pe cei „curați“ cu plasturi cu nicotină. „NHS plănuiește să facă același lucru în cazul obezilor, folosind monitorizarea datelor în privința dietei și a exercițiilor fizice pentru a oferi sau a retrage servicii de sănătate” - comenta jurnalistul de investigații Jacques Peretti. Sau un alt exemplu: În 2016, asiguratorul Admiral a început să caute prin postările pe Facebook ale noilor șoferi, ca să evalueze riscul pe care îl reprezentau pentru alți șoferi. Evaluarea nu se baza pe felul în care conduceau, ci pe cât de multe fotografii postau, în care apăreau beți la petreceri. Facebook a blocat ulterior accesul companiei Admiral la informațiile acestor utilizatori pentru stabilirea prețului asigurărilor auto.

Profeția care se autoîmplinește

Dar dacă aceste companii de asigurări auto iau decizii pe baza selectării unor fotografii neclare care devin ca prin minune „date“, ce vor face companiile de asigurări medicale cu „datele“ rezultate din numărul de ocazii în care ai mâncat la McDonalds luna trecută? „Informațiile nu urmăresc doar starea individuală de sănătate, ci sprijină revoluția tehnologică medicală și ideea că responsabilitatea sănătății într-un viitor post-NHS va reveni în mod clar individului. Acest lucru nu constituie nicio problemă pentru cei aflați în vârful însorit al piramidei sănătății, care, întâmplător, practică și wellnessul. Însă pentru cei cu o stare de sănătate cronică proastă, pentru cei care, totodată, nu reușesc, în mod cronic, să practice wellnessul, eșecul de a atinge obiectivele în materie de sănătate va fi o profeție care se autoîmplinește”, concluziona Jacques Peretti. Și o ultimă tușă: „Sub suprafața strălucitoare a industriei prevenției se află realitatea dură a sfârșitului programelor comprehensive de servicii de sănătate și a implicațiilor pe care aceasta le va avea pentru noi”.

Ce sunt nootropicele?

Numite și medicamente inteligente sau agenți cognitivi, nootropicele sunt, de fapt, suplimente selectate științific astfel încât să îmbunătățească (în special) funcțiile de execuție, memoria, creativitatea și motivația.

Știați că

Formularea nootrop a fost introdusă în mediul științific de neurofiziologul român Corneliu E. Giurgea, în anul 1972, prin alăturarea cuvintelor grecești noos (spirit, minte) și trope (către)?

Aceleași informații pe care le înregistrezi prin tehnologia portabilă pot fi utilizate de companiile de asigurări pentru a refuza un plan de asigurare medicală sau o cerere de ajutor social. Datele adunate aparent în folosul tău devin astfel o armă folosită împotriva ta

