OMV Petrom a vîndut cu 14% mai puține gaze anul trecut

Regimul de taxare pentru producția de gaze din România a devenit și mai necompetitiv, semnificativ peste media europeană, arată compania..

Grupul OMV Petrom și-a anunțat rezultatele pentru ianuarie – decembrie și T4 2021.

La nivel de grup, cererea pentru produsele companiei s-a redresat la nivelurile pre-COVID. Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale, în valoare de 4,3 mld lei, este cu 90% mai mare.

Valoarea investițiilor a fost de 2,8 mld lei, în scădere cu 12% comparativ cu anul precedent

Propunerea de dividend de bază pentru 2021este 0,0341 lei/acțiune, în creștere cu 10% față de anul precedent

În Upstream, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 1,8 mld lei fata de 7 mn lei în 2020, datorită prețurilor mai mari ale țițeiului. Producția în România a scăzut cu 7,6%, excluzând optimizarea portofoliului, în principal din cauza declinului natural al zăcămintelor mature. Costul de producție a crescut cu 17%, la 12,73 dolari/bep, determinat în principal de scăderea producției disponibile pentru vânzare, costuri mai mari și cursul de schimb nefavorabil

În Downstream Oil rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 2 mld lei comparativ cu 1,45 mld lei în 2020, ca urmare a redresării economice reflectate în creșterea cererii și in performanța buna a rafinariei. Volumele vânzărilor cu amănuntul, mai mari cu 12% la nivel de Grup, indicând o evolutie superioara comparativ cu nivelul inregistrat in perioada pre-COVID

În Downstream Gas rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale de 781 mn lei, este cu 9% mai mare față de 2020, susținut de un an foarte bun pentru activitatea de energie electrică. Volume de vânzări gaze naturale de 49TWh, cu 14% mai mici, în contextul unui volum mai mic de gaze naturale din producția proprie și al unui efect de bază în 2020, din cauza mediului de reglementare. Producția de electricitate este 4,8TWh, cu 15% mai mare, susținută de disponibilitatea foarte bună a centralei de la Brazi și de marje bune in medie la nivel anual. Centrala a acoperit 8% din mixul de producție al României, înregistrând cea mai mare producție electrică netă de până acum. În plus, a avut o contribuție foarte importantă pe piețele de echilibrare și servicii tehnice de sistem, facilitată de capacitățile sale tehnice.

„Contribuția noastră la bugetul de stat s-a situat la un nivel record, de 12,3 miliarde de lei. Această creștere a fost determinată, de asemenea, și de taxarea gazelor naturale, care s-a triplat față de anul 2020. Acest lucru s-a datorat unei diferențe semnificative între prețul de referință al gazelor naturale și prețul realizat. În consecință, regimul de taxare pentru producția de gaze din România a devenit și mai necompetitiv, semnificativ peste media europeană. Acest lucru pune presiune pe investițiile din România, periclitând aprovizionarea din producția de gaze naturale autohtonă. Nemodificarea Legii Offshore conduce la întârzierea deciziei finale de investiții în Neptun Deep, pentru anul 2023. Pentru ca România să beneficieze de resursele sale de gaze naturale este nevoie de intervenția urgentă a autorităților. Rezultatele noastre din 2021 sunt susținute de un mediu de piață puternic pentru țiței, de utilizarea excelentă a activelor noastre și de creșterea cererii pentru energie. Totuși, rezultatul din exploatarea CCA EBIT excluzând elementele speciale se situează sub valoarea înregistrată în 2019. Mediul de piață cu prețuri ridicate la gazele naturale nu se reflectă în rezultatele noastre din cauza nivelului extrem de ridicat al taxării. Vom continua să implementăm strategia noastră pentru anul 2030, susținută de creșterea semnificativă a investițiilor: până la 4 miliarde de lei în 2022, în condițiile unui climat investițional îmbunătățit”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

(sursa: Mediafax)