Optimizarea homepage-ului unui magazin online pentru a creste vanzarile

Peste 60% dintre cumparatorii online parasesc un website de vanzari online in primele 5 secunde de la sosirea pe pagina principala (homepage). Daca doriti sa va clasati sub acest „standard” este timpul sa analizati cum puteti optimiza pagina principala a magazinului online si sa va cresteti vanzarile.

Homepage-ul unui magazin online are un impact major asupra traficului, a clasamentelor motoarelor de cautare, a conversiilor si a numarului de vanzari. Crearea unei pagini de pornire eficiente poate fi o sarcina dificila deoarece implica mai mult elemente.

In general este recomandat sa testati diferite abordari pentru a afla ce functioneaza cel mai bine pentru afacerea dvs. Vom enumera mai jos cateva elementele cheie necesare homepage-ului unui magazin online astfel incat sa se obtina o rata de conversie buna.

Homepage magazin online: elemente cheie pentru o rata buna de conversie

1. Meniu principal vizibil

Gasirea produselor este unul dintre cei mai importante elemente in constructia unui magazin online. Structura site-ului dvs. web - navigarea - are un impact important asupra succesului sau esecului magazinului dvs.

In general, meniul principal consta din linkuri care conduc utilizatorii catre diferite sectiuni ale site-ului web. Pentru magazinele online, o buna navigare implica atat structura categoriilor de produse cat si navigarea utilizatorilor.

O structura de navigare mai clara inseamna o experienta mai buna a utilizatorului si va mentine utilizatorii pe website mai mult timp, respectiv ii va "convinge" sa revina. Mai mult, ajuta la cresterea ratei de conversie si la SEO.

Exista diverse moduri de a construi meniurile in mod eficient insa mega meniul pare a fi cea mai comuna si mai eficienta metoda. Acesta afiseaza categoriile si subcategoriile de produse intr-un meniu cu mai multe coloane. Permite adaugarea de continut extins si bannere promotionale, videoclipuri etc. - direct in meniu iar cumparatorii pot naviga cu usurinta.

2. Apeluri la actiune - call to action (CTA)

Ati petrecut mult timp modificand aspectul magazinului online, pentru a obtine trafic si vanzari. Dar de ce nu sunt vizitatori care sa adauge produse in cos? Poate ca acestora le e greu sa navigheze in magazin sau pur si simplu nu stiu unde sa dea click.

CTA-urile eficiente sunt esentiale pentru toate magazinele online. Fiecare pagina de pornire ar trebui sa utilizeze apeluri la actiune primare si secundare pentru a clarifica pasul urmator.

Deoarece obiectivul paginii dvs. de pornire este de a directiona vizitatorii catre canalul de cumparare in magazinul dvs., CTA-urile obisnuite includ apeluri la actiune precum:

„Testeaza gratuit”,

„Programeaza o demonstratie”,

„Cumparati acum” sau

„Aflati mai multe”,

care le vor spune utilizatorilor ce sa faca in continuare.

Apelul la actiune primar este in mod normal situat above the fold, adica in jumatatea superioara a primei pagini, partea vizibila de ecran. Cu toate acestea, nu neaparat toate CTA-urile sunt situate partea de sus a paginii de pornire. Asigurati-va ca plasati corect CTA-urile pentru a va transforma pagina de pornire intr-un motor de generare de vanzari sau de clienti potentiali.

3. Homepage-ul unui magazin online ar trebui sa comunice beneficiile produselor dvs.

Pagina dvs. de pornire este cel mai bun loc pentru a comunica o propunere cu valoare convingatoare. Afisarea avantajelor produselor dvs. este poate cea mai buna practica pentru a mentine vizitatorii pe website.

Vizitatorii sunt atrasi cel mai mult de ofertele de produse / servicii. Cand magazinul dvs. va indica principalele servicii si oferte de produse, site-ul dvs. comunica instantaneu. O lista de categorii de produse care poate fi in format grila, poate fi un ajutor nepretuit pentru magazinul dvs. online. Adaugarea de:

oferte zilnice

cele mai bine vandute produse, sau

cele mai noi produse

sunt oportunitati a le arata vizitatorilor ceea ce pierd deoarece multi cumparatori online nu stiu exact ce vor. Evidentierea clara a beneficiilor pe Homepage-ul magazinului este intotdeauna un plus.

4. Functionalitate de cautare avansata si cos de cumparaturi (posibilitate checkout oaspeti)

Pentru orice magazin online cu o gama larga de produse functionalitatea de cautare este obligatorie. Aceasta permite vizitatorilor sa gaseasca mai repede produsul preferat.

Daca un vizitator are doar informatii partiale despre in produs este important sa va asigurati ca poate gasi cu usurinta produsul pe care il cauta, cu doar cateva click-uri. Pentru aceasta, pastrati caseta de cautare intr-un loc vizibil.

Un alt element special pentru clientii noi il reprezinta checkout-ul in calitate de oaspete. Fortarea utilizatorilor sa se inscrie (creeze cont) inainte de a ajunge la pagina de plata va reduce ratele de conversie.

Pe de alta parte, inregistrarea ii ajuta pe vizitatori sa revina pentru cumparaturi pe website. Acestia nu vor trebui sa introduca din nou toate detaliile de facturare si de plata. Limitarea la o singura pagina pentru procesul de checkout va crea o experienta simplificata.

5. Optimizarea pentru mobil

Intrucat cumparatorii interactioneaza cu mgazinul dvs. de pe dispozitive diverse simplificarea interactiunii cu produsele dvs. de pe orice dispozitiv este foarte importanta.

Designul web responsive a devenit in zilele noastre standardul implicit al tuturor template-urilor de ecommerce.

Indiferent de solutia aleasa de adaptare pentru dispozitive mobile, homepage-ul unui magazin online trebuie sa fie usor de navigat.

6. Alegeti intotdeauna servicii de gazduire web optimizate pentru platforma dvs. online

Pentru a asigura incarcarea rapida a magazinului dvs. alegeti intotdeauna servicii de gazduire specializate.

PrestaShop este o platforma open source de comert electronic bazata pe PHP, construita pe un motor inteligent de template-uri. Ofera sute de functionalitati, inclusiv pagina de checkout, produse descarcabile si functii de vanzare incrucisata.

PrestaShop se numara printre cele mai folosite platforme de comert electronic fiind tradusa in 63 de limbi diferite. Are o comunitate puternica in intreaga lume, cu peste 100.000 de membri. PrestaShop vine cu teme personalizabile si functii suplimentare. Este o platforma foarte flexibila, cu functii SEO avansate si exista o multime de pluginuri care pot fi integrate.

Pachetele de gazduire web optimizata pentru PrestaShop sunt intocmite in functie de numarul de produse din magazin si de traficul primit si includ optimizari dedicate acestei platforme. alegerea Avantajele Acestea vor livra performante de top magazinului dvs. online si viteza extrema.

7. Viteza de incarcare a magazinului online

Google ia in calcul viteza de incarcare a website-ului ca factor determinant pentru ranking. Odata ce vizitatorii dvs. ajung in pagina dvs. de pornire dar aceasta se incarca lent este probabil sa-i pierdeti.

Statisticile arata ca pentru fiecare imbunatatire a vitezei website-ului de 100 de milisecunde, se genereaza o crestere a venitului cu 1%. (sursa)

O experienta perfecta de comert electronic va aduce cele mai bune performante pentru conversiile dvs.

Exista multi factori asociati cu optimizarea timpului de incarcare al website-ului dvs. Cu toate acestea, din perspectiva paginii de pornire (homepage), ati putea lua in considerare:

minificarea codului (fisiere CSS, HTML, Javascript)

eliminarea spatiilor suplimentare

eliminarea line break-urilor si

indentarea.

Acest lucru va ajuta sa reduceti dimensiunea codului care va fi incarcat de browser, conform recomandarilor Google. Intrucat imaginile supradimensionate necesita mai mult timp pentru incarcare optimizarea lor este obligatorie. Puteti adauga la lista dvs. de optimizare:

minimizarea solicitarilor HTTP

reducerea timpului de raspuns al serverului

utilizarea compresiei Gzip pentru a reduce cantitatea de informatii care vor fi trimise de server catre clienti

Mai sus sunt cateva elemente cheie care au impact asupra conversiei in pagina principala a magazinului online si care reprezinta un punct de pornire solid in procesul de optimizare a homepage-ului magazinului dvs. Tineti cont si de aspectul grafic al websitului; mai mult de jumatate dintre cumparatori abandoneaza website-urile si nu se intorc daca nu le place aspectul general al acestora. Testati diferite abordari pentru a afla ce functioneaza cel mai bine pentru afacerea dvs. online