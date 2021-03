(P) Ce trebuie să știi despre ONJN: lista albă, lista neagră

Infiintat in 2013, activ din 2015, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc este autoritatea care decide cine si ce face in aceasta industrie. Incepand de la acordarea si suspendarea de licente, monitorizarea activitatii si impunerea de amenzi, acolo unde este cazul, ONJN face domeniul jocurilor de noroc mai sigur, aducand in acelasi timp si sume considerabile bani pentru statul roman.

Ce este ONJN?

ONJN sau Oficiul National pentru Jocuri de Noroc este o institutie publica, subordonata Guvernului Romaniei, infiintata cu scopul de a reglementa domeniul jocurilor de noroc din tara noastra. Desi bazele sale s-au pus in anul 2013, ONJN inceput sa functioneze propriu-zis in 2015, o data cu primele ordonante si hotarari care au transformat in realitate ideea unei piete reglementate a pariurilor.

Legislatia care incadreaza functionarea acestei institutii este alcatuita din:

Hotararea de Guvern nr. 298 din 29 mai 2013 privind organizarea si functionarea ONJN

Ordonanta de Urgenta nr. 20 din 27 martie 2013, care modifica si actualizeaza prima hotarare

Hotararea de Guvern nr.111 din 24 februarie 2016, care aproba normele metodologice de punere in aplicare a celor de mai sus.

Rolul ONJN in industria jocurilor de noroc

Cel mai vizibil rol al ONJN este cel de autorizare a operatorilor de pariuri sportive si jocuri de noroc, Oficiul indeplineste insa o serie destul de extinsa de functii, printre care se numara si:

diminuarea evaziunii fiscale din domeniul jocurilor de noroc si cresterea incasarilor la bugetul de stat, prin gestionarea unui sistem informatic integrat, care ofera acces la activitatea agentiilor de pariuri

reglementarea transparenta a industriei, pentru a asigura conditii corecte si echitabile atat intre operatori si utilizatori, cat si intre concurenti

combaterea sectorului ilegal de jocuri de noroc

sustinerea si promovarea caselor de pariuri licentiate, care ofera servicii de calitate clientilor.

Datorita ONJN si conditiilor impuse operatorilor care doresc sa poata activa pe piata romaneasca:

site-urile de profil sunt obligate sa aiba o versiune in limba romana, pentru ca fiecare persoana sa poata intelege usor conditiile de joc

jucatorii pot depune si retrage bani din contul de utilizator in lei, evitand astfel pierderile determinate de cursul de schimb valutar

oferta agentiilor de pariuri este diversa si bogata, iar operatorii fac totul pentru a atrage clienti si a-i mentine multumiti

daca un utilizator intampina probleme in relatia cu o platforma de pariuri online sau o agentie stradala, poate depune plangere direct la ONJN.

Cele mai populare instrumente de lucru ale ONJN

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc foloseste numeroase instrumente legale pentru a-si indeplini functiile. Printre cele care sunt cu siguranta destul de familiare, chiar si jucatorilor amatori se numara:

licenta - este probabil cel mai important instrument al ONJN si controleaza o mare parte dintre caracteristicile activitatii desfasurate de fiecare operator care o obtine

taxele si impozitele - taxe pentru acordarea si reinnoirea anuala a licentei, taxa de viciu, impozit pe cifra de afaceri a operatorilor, impozit pe veniturile castigate si retrase de catre utilizatori etc.

amenzile - amenzi acordate operatorilor pentru incalcarea conditiilor de licentiere, amenzi date jucatorilor pentru incalcarea legilor referitoare la jocurile de noroc (de exemplu, intre 5000 si 10000RON pentru parierea pe site-uri nelicentiate)

lista neagra si lista alba - lista alba include operatorii care detin in mod legal licenta de functionare si pe care cetatenii romani pot paria fara griji, iar lista neagra toate site-urile ilegale, identificate ca organizand pariuri online si jocuri de noroc fara licenta.

Ce sunt serverele in oglinda

Legislatia privind activitatea operatorilor de pariuri si jocuri de noroc prevede dublarea serverului de joc, pe care se deruleaza toate interactiunile dintre utilizator si o platforma online de pariuri, cu un server de siguranta, care va stoca informatiile timp de 5ani.

In plus, legea mai impune si un server in oglinda, catre care serverul de siguranta trimite periodic rapoarte centralizatoare. Atat serverul de siguranta, cat si cel in oglinda trebuie localizate pe teritoriul Romaniei si puse la dispozitia ONJN pentru a putea verifica oricand activitatea operatorului.

Lista alba si lista neagra

Pentru utilizatorul pasionat de pariuri sportive si jocuri de noroc online, cele doua liste sunt metoda de baza de evitare a amenzilor de joc ilegal. Lista alba include toate firmele care au primit licenta de functionare, si-au achitat taxele la zi si nu au oferit nici un motiv ONJN de anulare a licentei. In prezent vorbim de 26 de firme si 45 de domenii, dintre care aproximativ 40 sunt functionale.

Putem spune deci despre lista alba ca este una de recomandare, iar pe cea neagra o putem considera o lista de interdictii. In cea din urma ONJN inscrie operatorii si domeniile web identificate ca incercand sa desfasoare activitati de pariuri fara licenta, dar si firmele care nu si-au platit la timp obligatiile financiare catre stat si care se pot afla doar temporar in acest grup.

In acest moment, lista are 1318 de elemente si va fi in continua crestere, pentru ca domeniile noi se tot adauga la cele vechi. Atentie insa, daca un operator nu este trecut nici in lista alba, nici in cea neagra, este considerat tot ilegal, pentru ca nu are autorizatie.

In general, website-urile incluse in lista neagra nu pot fi accesate din Romania, pentru ca ONJN colaboreaza cu operatorii de Internet pentru a bloca activitatea lor.

Poti afla foarte usor pe ce site-uri este sigur si legal sa pariezi, direct de pe pagina ONJN, dar si pe site-ul Wetten.com/ro/ si alte ghiduri de profil, care iti ofera ceva mai mult decat simpla indicare a legalitatii operatorilor, incluzand informatii si despre oferta, bonusuri, modalitati de plata etc.