(P) Intră în lumea afacerilor cu dreptul deschizându-ți o franciză TechStore.Ro!

TechStore.Ro este un celebru lanț de magazine cu o experiență de peste 10 ani pe piața electrocasnicelor de lux. TechStore.Ro comercializează în România electrocasnice fabricate de branduri cu renume internațional precum Smalvic, TecnoGas, Baraldi, ILVE, LOFRA Italy, Foster Italy, Fulgor Milano, Baraldi Milano sau Bompani Modena. Toate aceste produse se disting printr-un design absolut spectaculos, dar și funcții de top care permit gătirea unor preparate culinare mai sofisticate, mai aspectuoase și în primul rând mai gustoase.

Cu toate că prețul electrocasnicelor comercializate de magazinul TechStore.Ro depășește cu mult costul unor electrocasnice obișnuite, acestea sunt foarte căutate atât de proprietarii de unități alimentare, cât și de persoanele pasionate de gătit, care vor să-și doteze propria locuință cu niște electrocasnice care să le ajute să-și diversifice repertoriul culinar.

Ce trebuie să faci ca să fii capabil de a-ți deschide o franciză TechStore.Ro?

Există o serie de condiții pe care orice antreprenor trebuie să le îndeplinească pentru a deveni partener TechStore.Ro în sistem de franciză. În primul rând acesta trebuie să poată suporta o taxă de franciză de 5000 de euro și să aibe și un buget de 10-30.000 de Euro pe care să-l investească în display-ul produselor și amenajarea magazinului. De asemenea, deținerea unui spațiu cu o suprafață cuprinsă între 50 și 300 de metri pătrați într-o zonă ușor accesibilă reprezintă un mare plus. Dar în lipsa acestuia se pretează și o locație închiriată.

3 motive pentru care să investești într-o franciză TechStore.Ro dacă vrei o afacere profitabilă

#1 O idee deja verificată

Dacă nu ești un antreprenor cu experiență, întotdeauna este mai simplu să investești într-o franciză a unei companii care are deja succes, decât să o iei de la zero, fără niciun fel de garanție că proiectul tău va avea succes. În plus, o franciză TechStore.Ro este una din cele mai avantajoase și mai convenabile francize în care poți să investești la ora actuală!

#2 Produse care se vor căuta mereu

O franciză Techstore.Ro devine din ce în ce mai profitabilă odată cu trecerea timpului. Pe măsură ce se familiarizează din ce în ce mai mult cu produsele electrocasnice de peste hotare, românii încep să își dorească și în bucătăriile lor aceeași calitate. În plus, din moși strămoși suntem un popor care pune un accent deosebit pe arta culinară și conceptul de slow cooking ce necesită niște electrocasnice cu funcții moderne pentru a putea fi pus în aplicare și în ziua de azi, când totul se desfășoară contra cronometru. Cu alte cuvinte, electrocasnicele de lux, ca cele din magazinul TechStore.Ro, vor deveni din ce în ce mai căutate și mai apreciate, motiv pentru care și cei care le comercializează vor avea doar de câștigat.

#3 Satisfacția unei afaceri făcute în numele clienților

Antreprenorii de succes pun întotdeauna nevoile clienților lor mai presus de dorința de a câștiga profit. Ei se gândesc mereu la beneficiile pe care produsele lor le aduc celor care le cumpără și din acest motiv se bucură și de conversii pe măsura eforturilor lor. Iar când vine vorba de satisfacția clienților, ai garanția că la capitolul electrocasnice nu poți oferi nimic mai presus de produsele din portofoliul TechStore.Ro deoarece aici își fac loc doar bunurile de top.