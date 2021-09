(P) Leader Team Broker a vândut prima Asigurare de Răspundere Contractuală Amazon în prima zi de la lansarea produsului creat exclusiv pentru România

Leader Team Broker, jucător cheie pe piața asigurărilor din România, a vândut prima asigurare de răspundere contractuală Amazon în prima zi de la lansarea produsului, pe care l-a creat exclusiv pentru România, împreună cu partenerii de pe piața LLOYD’S (Londra).

Asigurarea de răspundere contractuală Amazon - Amazon Seller (FBA) Insurance, care a devenit obligatorie de la 1 septembrie, se adresează companiilor care comercializează produse prin intermediul platformei americane de retail și care realizează o cifră de afaceri de cel puțin 10.000 USD lunar.

Ce daune acoperă Asigurarea de Răspundere Contractuală Amazon?

Asigurarea, vândută în exclusivitate în România de către Leader Team Broker, acoperă daune de până la 1 milion de dolari provocate de produsele pe care sellerii le vând pe Amazon și are acoperire oriunde în lume, inclusiv în SUA și Canada.

”De luna aceasta, compania americană Amazon a decis să solicite o poliță de răspundere profesională și de răspundere generală, pentru eventualele daune produse clienților de mărfurile vândute de terți prin intermediul platformei (general liability, product liability, commercial general liability etc.). Produsul lansat de noi și partenerii noștri de pe piața LLOYD’S se potrivește perfect cu solicitarea Amazon, pentru această categorie de clienți. Asigurarea are rating A+ dat de S&P și AM Best, de asemenea, condiție impusă de Amazon”, a explicat Alexandra Elena Durbacă, CEO Leader Team Broker.

Polița poate fi obținută rapid, cu un simplu telefon către consultanții Leader Team Broker, care pot oferi o cotaţie de preț în 48 de ore.

De ce au nevoie sellerii de o Asigurare de Răspundere Contractuală Amazon?

Platforma americană de retail a decis să introducă obligativitatea acestei polițe după ce, în luna iulie, compania a fost trimisă în judecată de către Comisia pentru siguranță a produselor de consum din SUA, care încearcă să oblige Amazon să-şi asume responsabilitatea pentru produsele defecte sau care pun în pericol sănătatea cumpărătorilor, vândute de selleri prin intermediul platformei.

Mai mult de jumătate dintre mărfurile tranzacționate pe Amazon sunt vândute de terți, fără ca retailerul online să le verifice. De ani de zile, consumatorii au încercat să tragă la răspundere compania pentru produsele neconforme vândute prin intermediul rețelei, însă gigantul american a argumentat întotdeauna că responsabilitatea o poartă vânzătorii, poziție susținută de majoritatea instanțelor.

Odată cu introducerea asigurării de răspundere comercială Amazon, clienții care primesc produse defecte sau care le pun sănătatea în pericol pot cere daune de la gigantul de retail.