(P) Transport agabaritic la superlativ in 2022

Profesionalisti in domeniul transportului agabaritic: Holleman in 2022

Businessurile europene sunt intr-o continua miscare. Industriile sunt mai dinamice ca niciodata si toata majoritatea firmelor au proiecte interesante in desfasurare. Proiectele de transport variaza in forme si intensitate. Unele necesita asistenta specializata iar altele doar mijloace de transport comune utilizatorului standard. Pandemia a ramas in fundalul activitatilor zilnice. Pe langa greutatile aduse in sanul societatii europene, ea a creat oportunitati nesperate de dezvoltare.

Multe firme au capitalizat sansele unice de exploatare ale unor domenii noi. Acest curaj a fost acompaniat de planuri de dezvoltare si implementare, cu complexitati diferite. Nevoile de transporturi agabaritice intre statele europene au crescut semnificativ in ultimele luni. De ce? Raspunsul vine din partea firmelor agricole, de constructii, din industria energetica sau din cea agroalimentara care intreprind tot mai multe proiecte.

Transporturile agabaritice nu pot fi efectuate de oricine. Aveti nevoie de specialisti cu experienta in domeniu, capabili sa asigure eficienta si performanta in fiecare moment al calatoriei. Indiferent de distanta dintre punctul de plecare si destinatia, marfa agabaritica are particularitati specifice, ce nu pot fi tratate cu superficialitate. Proiectele de transport pe rute interne si internationale, pot fi gestionate cu succes de firme cu experienta.

In Romania, Holleman este lider in industrie, avand un istoric lung cu proiecte de transporturi agabaritice in diverse domenii. Firma a finalizat cu succes proiecte de transport agabaritic in domeniul agricol, constructii, energetic (peste 2000 de turbine eoliene transportate in Europa) si multe altele.

De ce ati putea colabora cu Holleman?

Firma Holleman este un lider in domeniu, cu sedii in Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Moldova si Norvegia. Punctele de lucru europene asigura o fluiditate si flexibilitate in abordarea proiectelor de transport agabaritic pe rute internationale. Acestea devin mai usor de gestionat si planuit. Holleman poate asigura clientilor transport rutier si combinat (fluvial, maritim + rutier), pentru optimizarea procesului. Timpul este esential pentru ambele parti implicate. Clientul este multumit ca produsul transportat a ajuns la destinatie iar firma si-a indeplinit angajamentul fara probleme.

In timpul fiecarui transport, soferii si echipa de logistica, se asigura ca marfa transportata este securizata. Clientul beneficiaza de atentia si profesionalismul Holleman. El stie ca are alaturi un partener de incredere, care se asigura ca totul decurge asa cum trebuie. Dupa preluarea proiectului, specialistii firmei analizeaza datele si stabilesc cea mai buna ruta de urmat si mijloacele de transport optime pentru calatorie. Soferii sunt printre cei mai buni din domeniu. Manipulatorii sunt experimentati in gestionarea unei game variate de masinarii, utilaje si echipamente. Asadar, clientul stie ca incarcarea si descarcarea produsului se face dupa cele mai inalte standarde de siguranta si calitate.

In functie de particularitatile transportului (produs – greutate, inaltime, dimensiuni; ruta si alte elemente aferente), echipa Holleman poate opta pentru un transport rutier, fluvial sau maritim. Transportul mixt poate fi de asemenea o optiune eficienta. Important este ca transportul sa se desfasoare in cele mai bune conditii si sa respecte masurile de siguranta si protectie.

Holleman poate asigura acces la urmatoarele servicii profesionale:

Transport de utilaje, masinarii si echipamente agricole Transport de utilaje, echipamente si masini specifice industriei constructiilor Transport de turbine eoliene (in Romania si rute internationale) Transport de structuri metalice Manipulari si relocari industriale Transport special de marfuri agabaritice (vase, ambarcatiuni, vagoane, etc...) Transport de utilaje, masinarii si structuri din industria petrolului, gaze si petrochimie Transport agabaritic in domeniul automotive

Holleman are o experienta de peste 20 de ani in industrie, cu mii de proiecte de transport agabaritic finalizate cu succes. Firma are unul din cele moderne si impresionante parcuri auto din Europa de Est. An de an, Holleman investeste in dezvoltarea parcului audo. Asadar, firma are in parc autotractoare de la Mercedes Benz, DAF, Scania si Volvo. De asemenea, ele sunt completate de trailere performante de la Goldhofer, Broshuis, Recker, Meusburger si Faymonville.

Trailerele sunt selectionate cu atentie pentru a acomoda cu usurinta o gama variata de marfuri agabaritice, utilaje, echipamente si masinarii. Printre cele mai utilizate putem enumera trailere de mare capacitate (au axe multiple si modulare – de la Goldhofer), cu platforma extensibila unica, dubla sau tripla (lungime de pana la 54 de metri), cu platforma joasa, cu cadru metalic extensibil si fara podea, cu mese rotative sau combinatii din cele enumerate. Firma este pregatita din punct de vedere tehnic pentru a face fata la necesitatile de transport ale clientilor.

Contact Holleman

Pentru a cere o oferta personalizata de la Holleman, aveti posibilitatea de a utiliza formularul disponibil pe site-ul lor sau sa trimiteti o solicitare la adresa de e-mail sales@holleman.ro! De asemenea, pentru informatii si detalii suplimentare, agentii Holleman pot fi contactati la numarul de telefon +40 21 321 38 22!

Colaborati cu un lider din domeniul transporturilor agabaritice!