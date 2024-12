Pacientul mulţumit - Secretul unui sistem performant

Ada Palea, fondator Grupul NORD: “Tot ce am clădit şi tot ce s-a format în jurul nostru a fost pentru că pacientul a fost cel mai important. Este despre comunicare, despre respect, despre etică şi despre demnitate.”

Asta înseamnă că toţi cei peste 650 de angajaţi ai grupului au fost aleşi, dincolo de profesionalism, după o singură calitate: umanitatea.

Ada Palea, fondator Grupul NORD: “Dacă am încredere într-un medic şi el îmi face recomandarea unui alt medic atunci am încredere în acea recomandare. Şi asta a fost modul în care am adus în jurul nostru echipe de oameni care sunt în primul rând oameni.”

Cu o expertiză de câţiva ani în străinătate, fondatorii au creat grupul din dorinţa de-a oferi servicii de excelenţă, focusate pe Terapia Intervenţională a Durerii.

Ada Palea, fondator Grupul NORD: „Cum să aduci pacientul cât mai repede înapoi în viaţa lui activă - despre asta este vorba.”

Aşa s-a născut ideea unui spital care să închidă cercul în jurul pacientului. O investiţie de 30 de milioane de euro în echipamente unice în Europa, 8 săli de operaţie din care o sală hibrid pentru chirurgie cardiovasculară, unică în Romania şi 140 de paturi. Cei 150 de medici, din 37 de specialităţi, care activează în cadrul spitalului pot trata până la 800 de pacienţi pe zi.

Ovidiu Palea, fondator Grupul NORD: „Problema de bază a pacientului român este că el merge şi-acolo şi-acolo, instituţiile nu comunică între ele, şi informaţia se pierde pe parcurs. Nu mai poţi face lucruri mici pentru că sunt alte aşteptări şi ai nevoie să integrezi toate echipele medicale, ceea ce nu poţi decât într-o instituţie mare.”

Dincolo de un diagnostic rapid, cu un singur drum în spital, medicii de-aici au reuşit să aducă Terapia Durerii la un nivel european.

Ovidiu Palea, fondator Grupul NORD: „Un pacient fără durere sau cu durere mult diminuată doreşte să trăiască, versus nu mai pot, mi-a ajuns şi depun armele. Oncologia nu mai este o boală fatală cum se crede şi cum a fost pe vremuri. Sunt foarte mulţi pacienţi care vin de 8-9 ani de zile, şi care prin intervenţii îşi văd de viaţă şi boala este staţionară şi sunt urmăriţi.”

În plus, spitalul ţine cursuri anuale cu medici din întreaga ţară care să înveţe cum să aplice Terapia Durerii.

Ovidiu Palea, fondator Grupul NORD: „Toată lumea nu se operează de teama durerii. Au nevoie de o proteză, au nevoie de operaţie dar teama că mă scol şi că mă doare este halucinantă. Practic avem protocoale prin care pacienţii prin blocuri nervoase, prin diverse proceduri de perfuzii, post-operator au dureri diminuate radical.”

Dar planurile nu se opresc aici. Pacienţii vor putea beneficia în viitor şi de radioterapie, dar şi de o cameră de gardă care să primească toate urgenţele. Fondatorii cred că limitele pot fi depăşite doar prin încrederea pacienţilor.