Piața autohtonă de fashion online va depăși un miliard de dolari în 2021

Piaţa autohtonă de fashion online va depăşi un miliard de dolari în acest an, potrivit unui raport PayU. Veniturile vor înregistra o creştere anuală de 10%, în perioada 2021 - 2025, la un volum de piaţă de 1,6 miliarde de dolari.

Bugetul pentru cumpărăturile online în domeniul de fashion se vor majora cu 75%.

Raportul global al comerţului online "The Next Frontier: cele mai promiţătoare pieţe pentru liderii emergenţi ai comerţului electronic în 2021 şi nu numai" a fost realizat de PayU în 19 ţări, de pe cinci continente, pentru patru sectoare de comerţ online care au avut cele mai rapide creşteri: frumuseţe şi cosmetice, produse digitale, modă şi galanterie şi educaţie.



PayU este divizia fintech şi plăţi online a grupului global Prosus, din domeniul online. Compania este unul dintre cei mai mari jucători din zona fintech, cu investiţii de peste un miliard de dolari. Prosus este listată la Euronext Amsterdam (AEX: PRX) şi la JSE Limited (XJSE: PRX), fiind deţinută de Naspers Ltd.



În România, PayU lucrează cu mai multe companii: Altex.ro, Allianztiriac.ro, eMag.ro, Eventim.ro, Elefant.ro, Fashiondays.ro, Flanco.ro, NNdirect.ro, olx.ro, PCgarage.ro, tazz.ro, Telekom.ro, Vodafone.ro şi alţii.