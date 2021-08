Prețul carburanților, ultima tușă a unui tablou sumbru

Anul acesta, odată cu trecerea lunilor, prețurile produselor de larg consum au început să crească din ce în ce mai agresiv. Guvernul pare depășit de situație și, mai degrabă, preferă să ocolească subiectul decât să le explice românilor ce se întâmplă. De ce se duc la magazin și cumpără, cu aceeași bani, mai puțin azi decât ieri. Cum din această poveste nu puteau lipsi carburanții, și aici constatăm că prețurile au ajuns la 6 lei/litru, dar sunt deja benzinării care afișează, la unele sortimente, prețuri și mai mari. Comparativ cu începutul anului, această scumpire vizibilă a carburanților înseamnă prețuri mai mari cu peste 10%. Indiferent care au fost condițiile internaționale care au generat această scumpire, trebuie spus că pe piața românească majorarea prețurilor la pompă în această perioadă a fost mai agresivă decât în alte țări, precum Grecia, Germania, Italia, Franţa etc., dacă vorbim despre benzină.

Deși românii au ajuns să scoată din buzunar pentru un plin mai mult cu circa 50 de lei, față de începutul anului, statistica strâmbă a Comisiei Europene continuă să ne spună că avem cea mai ieftină benzină și motorină din UE, după Bulgaria. Dacă ne raportăm însă la venituri, realitatea de la București se vede răsturnată față de cea percepută de la Bruxelles. O statistică ce ar trebui să dea de gândit Guvernului este cea care arată că România se clasează pe locul 13 la benzina fără taxe. Din acest punct de vedere, benzina este mai ieftină în Austria (țară fără resurse petroliere), Bulgaria, Cehia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia și Slovenia. În același timp, motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 14-lea în topul celor mai mici preturi, după Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia și Slovenia. Cu excepția Bulgariei, vorbim despre țări ai căror cetățeni au venituri mai mari ca ale românilor.

Cum arată situația internațională

În primul rând, trebuie spus că majorarea cotațiilor petroliere vine pe fondul revenirii economiei mondiale și în condițiile în care cererea tot mai mare nu este încă acoperită de producție. Pe de altă parte, cel puțin un sfert din rafinăriile din nord-vestul Europei care produc benzină au fost scoase în primăvară din funcțiune pentru lucrări de mentenanță sau întreruperi neprogramate. O altă problemă a fost cauzată și de creșterea exporturilor europene de carburanți, în special către Statele Unite și vestul Africii.

Un an în care piața energiei s-a inflamat

Evoluția pieței carburanților completează un tablou sumbru pentru piața de energie românească, marcată de scumpiri puternice ale prețurilor la energia electrică şi gaze naturale. De exemplu, ultimele tranzacții efectuate pe Bursa Română de Mărfuri plasează prețul actual al gazelor naturale la nivelul maximumului istoric de la începutul comercializării gazelor în România. De asemenea, este cea mai mare creștere de preț al gazelor, care se produce între doi ani consecutivi din ultimii 20 de ani. Raportând noile prețuri ale gazelor naturale medii pentru populație la salariu mediu existent în România, se poate observa o erodare semnificativă a puterii de cumpărare a consumatorilor, arăta ieri o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Pe de altă parte, și prețurile la energia electrică au bătut noi recorduri în ultimele luni, tendința de scumpire manifestându-se și pe plan european.

Își schimbă Petrom proprietarul?

Săptămâna trecută, publicația austriacă Kurier scria că OMV ar putea renunța la acțiunile pe care le deține la compania românească Petrom, iar acestea ar putea ajunge la rușii de la Gazprom sau la ungurii de la MOL. Potrivit acesteia, actualul șef al OMV pregătește o repoziționare a companiei pe piață și intenționează să renunțe la investițiile în petrol și gaze. „Angajamentul în România s-ar putea într-adevăr încheia în viitorul previzibil. După cum se aude din companie, încă șeful OMV - Rainer Seele a conceput retragerea. OMV trebuie să se repoziționeze strategic și Seele a inițiat transformarea dintr-o companie tradițională de petrol și gaze într-una mai de viitor, un concern de produse chimice și mase plastice. Succesorul său Alfred Stern vrea să continue acest curs. O investiție old-fashioned, de modă veche, precum Petrom nu se mai potrivește în portofoliu…”, se arăta în analiza publicată de ziarul austriac.

Ministrul Energiei: Doar speculații de presă

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost luat prin surprindere de varianta lansată de publicația austriacă și a declarat că nu deține o asemenea informație, totul fiind doar o speculație de presă. „Nu am astfel de informații legate de vânzarea acțiunilor pe care OMV le are la Petrom, le contest și sunt fără temei. Statul român poate oricând pe motive de securitate națională să nu fie de acord cu o tranzacție unde vorbim de acorduri petroliere, adică petrol și gaze naturale. Nu se pot înstrăina direct și nici indirect, decât cu acordul statului român, iar acesta are dreptul să respingă pe motive de securitate națională. Eu vreau să îi asigur pe toți românii că nu se va discuta nimic cu nicio companie care deține acorduri petroliere și nu am informații, credeți-mă, am discutat și cu conducerea OMV și nu știu să existe această intenție de a ceda acțiunile pe care le are la Petrom. Nu există intenția celor de la OMV, sunt doar speculații de presă, nu este altceva. Nu e nicio intenție a OMV de a înstrăina participațiile pe care le deține la Petrom”, a declarat Virgil Popescu.