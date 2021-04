Prețul cerealelor crește din cauza vremii și a revenirii economiei mondiale

Preţul porumbului a atins cea mai mare valoare din ultimii 8 ani dn cauza vremii nefavorabile și a revenirii economiei mondiale, scrie Bloomberg.

La bursa de cereale din Chicago, cotaţiile futures la porumb au înregistrat ce mai mare creştere permisă într-o singură zi. Contractul cu livrare în luna iulie a crescut cu 4,1%, până la 6,315 dolari per bushel, cel mai ridicat nivel după mai 2013. Și grâul s-a apreciat, contractul de referinţă apreciindu-se cu 5,3%, până la 7,105 dolari per bushel, cel mai mare preţ din ultimii şapte ani. La soia boabe, contractul de referinţă a trecut de 15 dolari per bushel pentru prima dată după 2017.

Îngrijorările au crescut din cauza frigului și secetei din unele zone, ceea ce va duce la producții insuficiente de cereale şi oleagionase pentru a satisface nevoile Chinei și cererea de biocombustibili.

"Ştim că acum există o cererea mondială enormă pentru cerealele folosite ca nutreţ și oamenii se întreabă ce se va întâmpla dacă recolta Braziliei nu se va ridica la înălţimea aşteptărilor. Fiecare zi fără ploi abundente duce la diminuarea producţiei estimate", explică Joe Nussmeier, broker la compania americană Frontier Futures.

Fermierii din Statele Unite au încetinit însămânţările din cauza temperaturilor scăzute și este probabil să fi afectat și culturile de grâu. Și cea de a doua recoltă de porumb a Braziliei suferă de pe urma secetei.

Creşterea cotaţiilor futures la porumb, crește atractivitatea grâului de a fi folosit ca nutreţ pentru hrana vitelor, maii ales că fermierii amână să îşi vândă porumbul pentru a profita de creşterile viitoare de preţ.

"În momentul de faţă porumbul se termină şi cea mai ieftină alternativă este grâul. Acesta înregistrează creşteri semnificative", a spus Joe Nussmeier.

Departamentul american al Agriculturii a estimat că vor fi importate 28 de milioane de tone de porumb de către China în sezonul 2020-2021. Deși în 2022 achiziţiile ar putea scădea până la 15 milioane de tone, asta înseamnă dublul cotei stabilite de Organizaţia Mondială a Comerţului, care permite firmelor din China să importe porumb la taxe mai mici.