Riscurile pentru companiile românești în 2021. Ce state nu sunt afectate de pandemie

Principalele riscuri pentru firmele românești în acest an sunt pandemia de coronavirus, întreruperea activității și impredictibilitatea legislației în domeniu, arată studiul Allianz Risk Barometer 2021.

Totodată, răspândirea virusului SARS-COV-2 reprezintă cel mai mare pericol în 16 state și în primele trei riscuri pentru 35 de țări. Singurele state unde pandemia nu reprezintă un risc major sunt Japonia, Coreea de Sud și Ghana.

În plus, deteriorarea condiiilor de piață a urcat pe lolcul 4 în topul riscurilor din acest an, fapt ce a determinat creșterea numărului de insolvențe. Însă acestea vor atinge vârful în acest an, în creștere cu 35%, mai ales în SUA, Brazilia, China și în statele europene. Au crescut cu 13% riscurile macroeconomice și cu 11% cele politice.

O veste bună este faptul că vor fi favorizate răspândirea tehnologiei, stimularea inovației, dispariția modelelor tradiționale de business.

În România, Bulgaria, Ungaria și Polonia modificările legislative reprezintă un risc major pentru companii.

La nivel global, 59% dintre respondeți consideră pandemia principalul factor care a dus la oprirea activității firmelor, 46% consideră că incidentele cibernetice au fost motivul și 30% au dat vina pe catastrofele naturale și incendii.



"Îmbunătăţirea managementului continuităţii este principala acţiune a companiilor (62%), urmată de dezvoltarea unei reţele de furnizori alternativi sau multipli (45%), investiţiile în lanţurile de business digital (32%) şi selecţia mai bună a furnizorilor (31%), potrivit participanţilor la Allianz Risk Barometer 2021. Analizele AGCS arată că multe companii au realizat în pandemie că planurile de continuare a activităţii sunt cu mult depăşite de noutatea crizei. Planificarea continuităţii trebuie să devină holistică, mai funcţională şi mai dinamică. În plus, este necesară o monitorizare şi o măsurare a impactului scenariilor de pierdere extremă, actualizare şi testare constantă", arată studiul.

Problemele cibernetice au reprezentat un real pereicol pentru Brazilia, Franţa, Germania, India, Italia, Japonia, Africa de Sud, Spania, Marea Britanie şi SUA.



"Digitalizarea accelerată şi munca de la distanţă intensifică şi mai mult vulnerabilităţile din zona IT. La apogeul primului val de lockdown, din aprilie 2020, FBI a raportat o creştere de 300% a incidentelor IT, în timp ce costurile pentru economia globală generate de criminalitatea cibernetică au ajuns la peste 1.000 miliarde de dolari, în creştere cu 50% faţă de acum doi ani. Atacurile ransomware, cel mai frecevent tip de incidente cibernetice, cauzează pierderi din ce în ce mai mari şi devin mai sofistificate. Expunerea companiilor mari la astfel de atacuri puternice creşte de asemenea", potrivit raportului.







Analiza privind riscurile globale în business, derulată anual de Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), include opiniile a 2.769 de experţi din 92 de ţări, inclusiv directori generali, manageri de risc, brokeri şi specialişti în asigurări.