Indicele ROBOR la 6 luni, foloșsit la dobânzile la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 3,43%, de la 3,37%, în ziua anterioară.

Indicele ROBOR la 12 luni se situează la 3,56% pe an, de la 3,48% pe an, în ședința de ieri.



Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 1,17% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2021, de la 1,08% în urmă cu trei luni.