La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni se situa la 3,02% pe an.



Indicele ROBOR la 6 luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a redus la 8,08% pe an, de la 8,11% pe an, anterior.

Indicele ROBOR la 12 luni a rămas la 8,30% pe an.

IRCC, calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, se situează la 4,06% pe an, aproape dublu față de 2,65%, în urmă cu trei luini.