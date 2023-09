Românii, printre marii consumatori de alcool ai Europei. Care este băutură preferată?

Un român bea în medie, 11 litri de alcool pur, din care aproape ju­mă­tate din cantitate o reprezintă alcoolul din bere. Vinul contribuie cu 3,38 litri la total, iar tăriile cu 2,25 litri, arată o analiză ZF fă­cută pe baza infor­maţiilor de la Orga­ni­zaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). A­ceas­tă valoare totală poziţionează Ro­mâ­nia pe locul şapte în Europa, la egalitate cu Polonia şi foarte aproape de Bulgaria. Ungaria vine şi ea tare din urmă. Clasa­mentul este condus de Letonia, Cehia şi Lituania, urmate de Austria şi Franţa.

Datele se referă la consumul per ca­pita în rândul populaţiei de peste 15 ani. E vorba de litri de alcool pur, asta în­seamnă că, ţinând cont de concentraţia de alcool din fiecare băutură, consumul e mult mai mare. Spre exemplu, la vin, concentraţia de alcool e de 13-15%, ceea ce înseamnă că pentru a obţine consu­mul de licori ale lui Bacchus trebuie multiplicată valoarea de şase-şapte ori.

O bere are o concentraţie alcoolică medie de 4-5%, iar la un consum de cinci litri de alcool pur din bere, rezultă că un român bea circa 100 de litri pe an. Această valoare poziţionează România printre cei mai mari consumatori de bere per capita din lume.

