Succes al gastronomiei românești. Salamul de Sibiu cucerește piața americană

Acest lucru reprezintă un succes pentru industria alimentară autohtonă, fiind primul produs de origine animală exportat peste ocean. Salamul de Sibiu se află pe rafturile supermarketurilor de peste ocean începând din această săptămână.

Grupul Agricola, cu o experiență de peste două decenii în producția de mezeluri, a reușit să-l exporte.

„Acesta este un rezultat de palmares. Primul nu poate fi decât unul! În acest caz, Salamul de Sibiu Agricola, recunoscut la nivel european, a devenit un ambasador autentic pentru piaţa SUA”, a precizat managerul de comunicare la Grup Agricola, Cristian Călin, potrivit bacau.net.

Salamul de Sibiu a trecut prin mai multe controale, iar procedurade export către SUA, care a început încă din anul 2014, a fost destul de complicată. Însă efortul depus de către întreg Grupul Agricola pentru ca acesta să acceseze piața americană a meritat. În anul 2021 a primit vizita Departamanetului de Agricultură pentru a verifica dacă sunt respectate toate normele de siguranță alimentară.

După ce a trecut cu succes prin toate controalele efectuate de către experți, salamul de Sibiu este disponibil în marile magazine din SUA.

„Ne-am aliniat în integralitate la toate condițiile impuse pentru obținerea certificării de export SUA. Evident, cu eforturile și costurile aferente”, a afirmat directorul general Salbac SA, Angelica Șmil.

Povestea Salamului de Sibiu a început în anul 1895.

„Dacă vorbim de zona de consum, am ajuns acum la un nivel de 3.000 de tone de salam de Sibiu pe an faţă de 1.700 de tone în urmă cu 5 ani. Poate pare puţin, dar am avut o pierdere în timpul pandemiei, pentru că am pierdut în zona HoReCa. Românii iubesc produsul, îl duc oriunde în lume, îl gustă. Mai e important acum să lucrăm şi în zona aceasta de gastronomie, de patrimoniu cultural, să putem să dezvoltăm împreună cu HoReCa acel platou premium românesc în care Salamul de Sibiu să fie a acompaniat de o brânză, de un vin, cu Indicaţie Geografică Protejată”, a precizat preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, Carmen Gavrilescu pentru Agerpres în urmă cu doar câteva luni.

Produsul este deja vândut în țăriprecum: Italia, Anglia, Germania, Spania, iar faptul că de acum va putea fi cumpărat și din SUA reprezintă o reușită în domeniul gastronomiei românești, transmite a1.ro.