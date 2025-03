Rezultate Loto 16 martie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 16 martie 2025:

Loto 6 din 49: 43 29 34 1 32 47

Loto 5 din 40: 10 8 9 35 6 31

Joker: 23 6 5 3 8 + 7

Noroc Plus: 4 0 9 9 2 8

Super Noroc: 3 0 5 6 5 2

Noroc: 6 7 5 7 6 0 9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 26,06 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,06 milioane de lei (peste 2,62 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,35 milioane de lei (peste 2,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 378.300 de lei (peste 76.100 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 284.100 de lei (peste 57.100 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 29.400 de lei.

NOROC PENTRU TOTI ROMANII!

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat cinci premii de categoria a II-a in valoare de 52.332,08 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro, pe joaca.loto.ro, la o agentie din Otopeni si la o agentie din Bucuresti, sectorul 5.

La tragerea Loto 5/40 s-au castigat doua premii de categoria I in valoare de 179.936,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicatia mobila AmParcat.ro si la o agentie din Ploiesti.