Scade rezerva strategică de apă a României. Populația nu este afectată

"Chiar dacă rezerva (strategică) de apă din principalele 40 de lacuri de acumulare îşi menţine tendinţa de scădere până la sfârşitul lunii iulie, aceasta poate satisface necesarul de apă pentru toţi beneficiarii care se alimentează centralizat din sursa de suprafaţă. Administraţia Naţională "Apele Române" face în continuare apel la calm şi responsabilitate socială în direcţia folosirii raţionale a resurselor de apă şi pe cât posibil a economisirii acestora. Pentru activităţile casnice, vă recomandăm, acolo unde există posibilitatea, să apelaţi la folosirea/stocarea apei din surse alternative (inclusiv a celei de ploaie, când este posibil), astfel încât apa de băut (potabilă) să ajungă tuturor", subliniază specialiştii.

La nivel naţional sunt 274 de localităţi din 18 judeţe alimentate restricţionat din sursa de apă de suprafaţă, respectiv 384 din foraje/fântâni din 13 judeţe.

Seceta se manifestă în zona oraşelor mici şi a satelor din Moldova, cele mai afectate judeţe fiind: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea.

Reţelele de alimentare cu apă aparţin operatorilor de apă-canal, care stabilesc restricţiile în alimentarea cu apă în funcţie de fiecare caz în parte. Restricţiile sunt necesare deoarece consumul de apă a crescut foarte mult şi este nevoie de un interval de timp necesar pentru reumplerea/ rezervoarelor de înmagazinarea apei pentru refacerea rezervelor.

Rezerva din lacuri este în scădere cu 0,8%. În principalele 40 de lacuri de acumulare există disponibil un volum de apă de 3,27 miliarde de metri cubi de apă. Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri este de 75,40%.e.

Până la sfârşitul lunii iulie, în cele 40 de lacuri de acumulare se va reuşi menţinerea coeficientului de umplere de peste 70%.

Prognoza debitelor de apă arată valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi mai mici de 30%, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Jiu, Prahova, pe cursul Mureşului, pe cursul superior al Trotuşului şi pe cursul inferior al Ialomiţei. Cele mai mari, între 50-80%, dintre valorile medii multianuale lunare sunt pe cursul superior al Moldovei şi pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub cotele de atenţie.

Debitul Dunării la intrarea în ţară a fost de 1.950 mc/s, sub media multianuală a lunii iulie, de 5.350 mc/s. Aceastareprezintă 35% din media multianuală a lunii iulie. Debitul va fi staţionar pentru următoarele zile, apoi într-o uşoară scădere la 31 iulie, în jurul valorii de 1.900 mc/s. În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.

Pentru Centrala Nucleară (CNE) Cernavodă există o rezervă de nivel de circa 28 cm, suficientă pentru funcţionarea CNE până la prima treaptă de avertizare.

Situaţia alimentărilor cu apă în regim centralizat arată că 274 localităţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Hunedoara, Ilfov, Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, Ialomiţa, Dolj, Gorj, Bihor şi Arad funcţionează în regim restricţionat. Cele mai multe localităţi sunt în judeţele din Moldova.

În privinţa sistemelor de alimentare cu apă centralizate, restricţiile sunt determinate de creşterea consumului de apă pentru irigaţii. Este vorba despre 20-30% din fântânile care prezintă fenomen de secare. În 384 de localităţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, Gorj, Hunedoara, Sălaj (13 judeţe) sunt fântâni secate parţial.