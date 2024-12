Scumpiri URIAȘE la RCA. Cât va fi asigurarea pentru o mașină de 100 de cai putere

Noile tarife de referință pentru asigurările obligatorii, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au crescut între 5% şi peste 30%. Şoferii din Bucureşti-Ilfov au tarife mai mari şi diferite, în comparaţie cu cei din restul ţării. S-a luat în calcul nu mărimea motorului, ci puterea acestuia.

Cât vor plăti şoferii pentru RCA sin 2025

Pentru Bucureşti-Ilfov, tariful de referinţă pleacă de la 1.844 lei şi poate ajunge la 5.240 de lei.

Spre exemplu, pentru o maşină cu un motor de 150 de cai putere tariful este de 3.853 de lei, în cazul unui şofer care are sub 30 de ani. Cineva cu mai multă experienţă achită 2.466 de lei, cu 10% în plus faţă de vara acestui an.

"În Bucureşti-Ilfov, în care se găseşte o mare parte din flota auto, circulă multe maşini şi frecvenţa daunelor este foarte ridicată. O să spuneţi că accidentele sunt mai uşoare. E adevărat, dar fiind mai multe se adună mai multe plăţi de făcut", explică Sergiu Costache, expert asigurări, pentru observatornews.ro.

Pentru restul judeţelor din ţară, cel mai mic tarif începe de la 1.064 lei şi ajunge la 3.964 de lei.

Explicaţiile specialiştilor

Pentru un motor care are 100 de cai putere, tariful este de 2.450 de lei, în cazul unui şofer tânăr, cu aproape 200 de lei mai mult decât anul trecut. Un şofer de până în 50 de ani trebuie sa plăteasca 1.347 de lei.

"Ele au crescut pentru că a crescut frecvenţa daunelor. 01.26 Dacă mai adăugăm inflaţia, creşterea preţurilor în service-uri, a curentului electric şi aşa mai departe, e foarte clar că aceste preţuri au crescut şi vor creşte în continuare", explică Sergiu Costache.

Tarifele de referinţă sunt orientative pentru companiile de asigurare. Dar cu siguranţă preţurile finale vor ţine cont de ele. Iar asta se va traduce prin scumpiri. Încă trei luni mai e în vigoare plafonarea traifelorpe piaţa RCA. Şi în ciuda îngheţării, preţurile tot au crescut. O resimt din plin şoferii.

În prima jumătate a acestui an, prima medie RCA a crescut cu 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor ASF. Creşterile sunt puse pe seama inflaţiei şi a contribuţiilor mai mari pe care le-au avut de plătit asigurătorii către fondul de garantare, potrivit observatornews.ro.