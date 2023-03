SEO & Content Marketing: Cum să le Îmbini Eficient Pentru Creșterea Profitului

Acest obiectiv poate fi atins dacă sunt aplicate diverse tehnici sau strategii de digital marketing, cum ar fi folosirea tehnicilor SEO și a content marketingului pentru a crea o strategie completă de promovare. Fie că îți dorești să implementezi pe cont propriu aceste tehnici, fie că decizi să apelezi la o agenție de digital marketing cum este Limitless.ro sau poate doar ești curios în legătură cu acest subiect pentru că îți dorești să devii un specialist în promovarea online, acest articol îți va oferi o privire de ansamblu asupra subiectului.

Ce este SEO?

SEO sau Search Engine Optimization reprezintă eforturile realizate pentru optimizarea unui site web pentru motorul de căutare, Google în principal - acesta având cei mai mulți utilizatori în România și pe glob, comparativ cu celelalte motoare de căutare.

Domeniul SEO este compus din SEO on page, SEO off page și SEO tehnic, fiecare dintre cele trei având importanța lor și lucrând sinergic pentru a aduce un site printre primele rezultate din SERP. Degeaba un magazin online are un site web optimizat tehnic și on page, dacă Google nu primește semnale ale optimizării off page, site-ul are șanse mult mai mici să ajungă în topul rezultatelor organice din prima pagină de căutări.

Partea bună este că dacă sunt optimizate corect de la început, anumite elemente, cum sunt cele de ordin tehnic, nu vor mai necesita intervenții ulterioare, decât dacă au loc schimbări majore în interiorul site-ului. În plus, după ce sunt stăpânite regulile SEO și cele mai bune practici, unui antreprenor îi va fi mult mai ușor să implementeze tehnicile de optimizare, atât on page, cât și off page.

Ce este content marketingul

Content marketingul reprezintă o strategie de marketing care a început să prindă din ce în ce mai multă popularitate și în România, după ce antreprenorii au observat că le aduce rezultate remarcabilemai mult decât mulțumitoare. Practic, content marketingul presupune promovarea unei afaceri prin conținut informațional sau de divertisment, conținut strâns legat de activitatea firmei, de produsele sau serviciile promovate, de curiozitățile pe care le pot avea clienții etc.

Conținutul este adesea postat în secțiunea de blog a site-ului și, dacă este optimizat corect, îți poate va aduce trafic organic pe site și numeroși potențiali clienți. Să presupunemspunem că ai un magazin cu mobilă de interior și ai scris un articol despre cum se poate amenaja un living modern. Atunci când o persoană va căuta în Google „amenajare living modern” sau alte cuvinte cheie care se regăsesc în articolul tău, va găsi postarea de pe blogul tău.

Totuși, nu este îndeajuns doar să se posteze articole și să se aștepte traficul organic. Articolele trebuie să fie de calitate, originale, să ofere informații relevante și să reprezinte un real ajutor pentru cei care le citesc pentru a aduce rezultatele dorite.

Revenind la exemplul de mai sus, dacă articolul tău cu amenajarea unui living modern oferă informații relevante, originale și chiar ajută utilizatorul să își facă o idee mai clară despre pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a obține un aspect modern al sufrageriei sale, el va fi predispus să verifice și oferta de produse de pe site, să vadă ce mobilă oferi și poate să o și cumpere pentru a o integra în designul modern al livingului său.



Care sunt diferențele majore dintre SEO și content marketing

Deși ambele fac parte din strategia de digital marketing, SEO și content marketingul se diferențiază prin câteva elemente de bază. Totuși, trebuie să ții minte faptul că ele se ajută și se completează reciproc, drept urmare, este bine să le implementezi pe ambele în strategia ta de marketing pentru a obține rezultate remarcabile iar implementarea uneia, fără implementarea celeilalte poate reprezenta o greșeală costisitoare pe termen lung.

SEO reprezintă strategia care îți va aduce traficul pe site, iardar conținutul realizat în urma acțiuniloreforturilor de content marketing este cel care va menține interesul utilizatorilor ajunși pe site, cel care contribuie la formarea încrederii în brand și cel care crește timpul petrecut pe site - toate fiind semnale pozitive pentru creșterea posibilității unor vânzărilor.

Conținutul trebuie optimizat SEO pentru a-i oferi semnale motorului de căutare că un anumit articol ar trebui afișat pentru anumite interogări ale utilizatorului. Continuând cu exemplul de mai sus, articolul de blog pentru amenajarea unui living modern nu va fi optimizat cu aceleași cuvinte cheie precum pagina de mobilă pentru living. Fiecare pagină din site și fiecare postare trebuie optimizată cu propriul grup de cuvinte cheie, care trebuie identificat cu atenție. Dacă nu este respectat acest principiu SEO, se va ajunge la canibalizarea paginilor, iar site-ul poate pierde din ranking.

Cum se completează reciproc SEO și marketingul de conținut

Pentru o strategie de digital marketing de succes, o afacere ar trebui să folosească atât SEO, cât și content marketing. Cele două se completează reciproc, fiecare ajutând-o pe cealaltă să aibă un impact mai mare, iar împreună reușesc să aducă mai mult trafic organic pe site, să crească nivelul de brand awareness, să îmbunătățească experiența utilizatorilor pe site-ul tău web și, bineînțeles, îți ajută site-ul să obțină poziții cât mai bune în SERP.

Dacă faci doar SEO, dar nu aplici tehnici de content marketing, vei pierde numeroși potențiali clienți, lead-uri sau vânzări. De asemenea, dacă faci doar content marketing, dar nu optimizezi SEO conținutul, nu vei reuși să ai parte de rezultatele mult dorite. Așadar, este important ca atunci când gândești o strategie de promovare online, să ții cont de faptul că SEO și content marketingul „merg mână în mână” și ar trebui abordate întotdeauna împreună, chiar dacă spre una dintre ele va merge un procent mai mare din buget.

Spre exemplu, unii antreprenori aleg să investească mai mult în SEO la început pentru a reuși să își optimizeze corect toate categoriile și subcategoriile din site, iar mai apoi, după ce site-ul nu mai are nevoie de îmbunătățiri din acest punct de vedere, o parte mai mare din buget poate merge spre generarea de conținut și optimizarea corespunzătoare a acestuia.

SEO vs. Content marketing: poți avea doar unul dintre acestea două?

Dacă ai citit cu atenție articolul până în acest punct, cu siguranță știi deja răspunsul la întrebarea de mai sus: le poți avea pe amândouă și este chiar indicat să faci acest lucru. Cele mai performante rezultate vor fi obținute dacă cele două ramuri ale marketingului digital vor lucra sinergic.

Poți începe prin a-ți optimiza paginile site-ului din punct de vedere SEO, ținând cont de cele mai importante principii și de factorii de ranking și, în același timp, poți începe să pui la punct strategia de content marketing. Dacă bugetul tău de promovare nu este foarte consistent, nu îți face griji! Luând lucrurile pas cu pas, vei putea să îți împarți bugetul în așa fel încât să nu îl depășești, dar să obții rezultate.

Ține cont de informațiile de mai sus dacă îți dorești ca anul 2023 să fie anul în care afacerea ta devine cunoscută pe piață, indiferent de nișa în care ai activa. Principiile SEO și strategiile de content marketing pot fi aplicate oricărui business, mare sau mic, local sau internațional, cu magazine fizice sau doar online! Învață cât mai repede cum să faci SEO și cum să realizezi content care să îți aducă mai multe vânzări sau apelează la specialiștii unei agenții de marketing online cu care să colaborezi.

Sursa foto: pexels.com