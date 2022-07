Soluții integrate pentru transporturi comunitare eficiente

Firmele specializate și transportatorii individuali aleg modele de autovehicule ce respectă toate aceste condiții, de exemplu Iveco Eurocargo durabil și eficient, de la truck1.ro, furnizor cu experiență îndelungată în comercializarea de mașini noi și second hand pentru transporturi de mărfuri pe distanțe scurte, medii și lungi.

Aceste autovehicule au clase de emisii superioare, consum redus de motorină și nivel minim de poluare fonică. Dotările tehnice și echipamentele de la bord asigură funcționarea în condiții de maximă siguranță, indiferent de vreme și de caracteristicile căii de rulare.

Modelele Eurocargo sunt recomandate de truck1.ro deoarece protejază șoferul și încărcătura, au sistem de asistență la condus, sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS), control electronic al stabilităţii autovehiculului (EVSC) și sistem avansat de frânare de urgenţă (AEBS).

În plus, Iveco Eurocargo are disponibilă funcția de pilot automat (ACC) pentru reglarea vitezei și păstrarea distanței adecvate faţă de autovehiculele din trafic. Radarul AEBS are o rază de acţiune de 120 de metri și intervine automat, în mai mulți timpi. Prima acțiune este de reducere a cuplului, a doua se manifestă prin acţionarea frânei de motor şi apoi a frânei de serviciu.

Aceste autovehicule sunt versatile și pot fi utilizate la diferite tipuri de transporturi, de aceea sunt preferate în proiecte complexe, de soluții integrate pentru transporturi intermodale eficiente, la nivel european.

Datorită folosirii lor intensive, sunt echipate cu dotări premium care asigură vizibilitatea și siguranța rutieră, indiferent de condițiile meteorologice: lumini de zi cu LED-uri (DRL), faruri cu xenon, comenzi pe volan pentru dispozitive audio şi Bluetooth.

Iveco Eurocargo face parte din categoria de autovehicule utilitare din gama Euro 6 cu dispozitiv unic de post-tratare a gazelor de eşapament. Este vorba despre sistemul HI-SCR cu un DPF pasiv, o soluţie inovatoare ce asigură reducerea consumului, previne supraîncălzirea şi opririle tehnice.

Datorită sistemului HI-SCR, Iveco Eurocargo are un sistem compact de răcire, necesită mai puține piese de schimb și are o greutate redusă, în comparație cu celelalte autovehicule care utilizează soluții de tip EGR+SCR.

Și în ceea ce privește telematica, Iveco Eurocargo are cele mai bune dotări, prin utilizarea unei platforme unificate pentru conexiune de la distanță și furnizarea de servicii telematice de bază și personalizate. Acestea cuprind detectarea poziţiei prin GPS, restricţionarea zonală, utilizarea unui temporizator pe volan, transmitere de date despre tahograf, consum și şofer, gestionarea unitară a distribuţiei, informaţii în timp real despre condițiile de trafic, mesaje și instrucţiuni de parcurs.

Prin aceste dotări performante ale Iveco Eurocargo este asigurată predictibilitatea timpilor de livrare, astfel că planificarea livrărilor se poate realiza în detaliu. Astfel se pot proiecta soluțiile integrate de transport ce respectă standardele europene de calitate a serviciilor și asistența integrată pentru proiectele transnaționale.