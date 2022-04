Taxele mai mici impuse de stat la carburanți, compensate de scumpirile la pompă, care umflă profiturile benzinarilor

De la produsele alimentare, la energie și carburanți, nimic nu scapă de tăvălugul creșterilor de prețuri. Dacă la energie statele au intervenit pentru a asigura accesul populației și firmelor la tarife accesibile, la prețurile carburanților guvernele UE nu au umblat, doar cu două excepții, Ungaria și Malta. În rest, de la începutul acestui an, peste tot prețul carburanților a crescut. Statistica UE arată însă că au fost țări unde prețurile au crescut mai mult, iar în altele, mai puțin. În ceea ce privește România, la noi prețul carburanților a înregistrat în primul trimestru al anului a 15-a scumpire ca valoare dintr-un total de 27 de state. Deși vorbim despre o țară care are printre cele mai mici salarii minime din blocul comunitar și are o producție proprie de petrol, am depășit la scumpiri țări mult mai bogate ca noi.

La sfârșitul primul trimestru al anului, prețul la pompă al benzinei de 95, cea mai cumpărată, ajunsese în România la 1,595 de euro/l, după ce la începutul anului era de 1,253 de euro/l. Cu o scumpire de 0,242 de euro/l, șoferii români au avut de suportat scumpiri mai mari decât în țări precum Belgia (0,120 de euro/l), Finlanda (0,239 de euro/l), Franța (0,129 de euro/l), Irlanda (0,162 de euro/l), Italia (0,147 de euro/l) sau Polonia (0,165 de euro/l), unde puterea de cumpărare este peste cea a românilor.

În primul trimestru al anului prețul benzinei de 95 a rămas nemodificat la pompă în Malta, el fiind de 1,340 de euro/l, iar în Ungaria acesta a scăzut de la 1,293 de euro/l la începutul lui ianuarie la 1,282 euro/l la sfârșitul lunii martie.

Top 5 celei mai mici creșteri la pompă pentru benzina de 95 (euro/l)

Cipru 0,111

Belgia 0,120

Franța 0,129

Italia 0,147

Polonia 0,165

Top 5 celei mai mari creșteri la pompă pentru benzina de 95 (euro/l)

Spania 0,339

Olanda 0,361

Letonia 0,361

Portugalia 0,781

Estonia 0,875

Dacă nu ia statul prea mult, iau benzinarii

La sfârșitul lunii martie, prețul benzinei de 95 fără taxe la pompă era de 0,958 de euro/l, ceea ce însemna că taxele și impozitele percepute de stat reprezentau 39,93%. Dacă din acest punct de vedere putem spune că guvernul român nu este lacom comparativ cu guvernele altor state, nu același lucru putem spune de companiile petroliere active în țara noastră, care speculează la maximum mâna de lucru mai ieftină și costurile de producție mai mici, umflându-și propriile profituri.

De exemplu, în Austria, țara-mamă a companiei OMV, care deține Petrom, prețul la pompă al benzinei de 95 a fost la sfârșitul lunii martie de 1,756 de euro/l, iar fără taxe prețul era de 0,974 de euro/l. Asta însemna că guvernul austriac reținea 0,782 de euro/l, ceea ce reprezenta 44,53%. De asemenea, dacă alegem Germania, aici prețul era de 2,126, iar fără taxe, de 1,132. Statul reținea 0,994 de euro/l, ceea ce reprezenta 44,85% din prețul la pompă. La fel, dacă ne uităm la Bulgaria, țara cu un salariu minim pe economie sub cel de la noi, constatăm că și aici statul percepe mai mult din prețul carburanților. Potrivit statisticii UE, prețul benzinei era de 1,463 de euro/l, iar fără taxe, de 0,856, ceea ce însemna că guvernul bulgar reținea 0,607 euro/l, adică 41,49% din prețul final.

Prețul la pompă cu taxe la sfârșitul lui T1 (euro/l) / Cât oprește statul (euro/l) / Cât oprește statul (%)

Austria 1,756 0,782 Belgium 1,760. 0,761 Bulgaria 1,463 0,607 Croatia 1,591 0,828 Cyprus 1,426 0,598 Czechia 1,798 0,833 Denmark 2,127 1,054 Estonia 1,869 0,875 Finland 2,144 1,138 France 2,004 1,026 Germany 2,126 1,132 Greece 2,067 1,116 Hungary 1,282 0,526 Ireland 1,839 0,838 Italy 1,870. 0,816 Latvia 1,819. 0,839 Lithuania 1,724 0,765 Luxembourg 1,754 0,782 Malta 1,340 0,754 Netherlands 2,331 1,237 Poland 1,411 0,439 Portugal 2,027 1,011 Romania 1,595 0,637 Slovakia 1,701 0,828 Slovenia 1,502 0,698 Spain 1,818 0,789 Sweden 2,072 1,061