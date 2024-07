Fenomen pe litoral: firme care fac nudism

Afacerile ilegale de pe litoral nu se mai rezumă la porumb fiert, vândut pe plajă, sau podoabe vândute nefiscalizat, la tarabe. Se fac bani mulți și din acestea, dar s-a trecut la un nivel superior, pentru că oricum nu controlează nimeni.

Anul acesta s-au deschis chiar restaurante, terase, patiserii cu nume celebre, ba chiar spații de cazare în „show-room-uri” amplasate pe plaje. Mai mulți proprietari de afaceri legale din Vama Veche ne-au explicat că de la 1 mai au observat cum la ei vin controale de la toate instituțiile, dar unii sunt ocoliți, pur și simplu.

„Am aflat că exact cei care nu au fost deranjați niciodată de controale de la ITM, ANPC sau ANAF ar fi deschis fără autorizații și ar fi rămas așa de la începutul sezonului. Am trimis mai multe sesizări la toate instituțiile, dar abia sâmbătă a venit ANPC în control, de la București. Abia așa au fost închiși, pentru că nu aveau autorizații”, ne-a explicat proprietarul unei terase din Vama Veche.

După sesizarea primită săptămâna trecută, directorul general al ANPC, Paul Anghel, s-a deplasat la Vama Veche, pentru control, pe 13 iulie, în cadrul Comandamentului Litoral 2024, închizând mai mulți operatori economici: SC Vama Veche 4You Resort SRL, Shaormeria Băneasa și Restaurantul Corsarul SC, Serviciu Alimentație Colectivă SRL, SC Brissemar Gold SRL, SC Simigeria Matei Patiserie SRL, SC Dumitru Hori Litoral SRL și SC Pura Vida Sky Bar SRL.

Paul Anghel a declarat, pentru Jurnalul, că toate numele mari de pe lista afacerilor care au fost închise sunt francize, iar unele funcționau fără niciun fel de autorizație, în timp ce companiile de la care au preluat francizele nici măcar nu au fost anunțate că sub denumirile lor s-au deschis ilegal terasele, restaurantele sau patiseriile de la malul mării, aducându-le și lor un prejudiciu de imagine, după scandal.

La stradă, central, dar ocoliți de controale

Toți cei închiși își desfășurau activitatea, de două luni și jumătate, în cele mai vizibile locuri, fără autorizații de funcționare și fără autorizații de construcție pentru spațiile folosite, dar nici Primăria Limanu, de care aparține Vama Veche, nu a acționat în niciun fel, în toată această perioadă.

ANPC a anunțat că „în cazul a două unități verificate, reprezentanții acestora au manifestat agresivitate față de echipele de control, astfel încât a fost necesară solicitarea sprijinului Inspectoratului Județean de Poliție”, iar directorul general al ANPC a mai spus că sâmbătă seara, chiar după ce a fost dispusă închiderea, Shaormeria Băneasa era din nou deschisă.

„Ne-am dus noi, duminică dimineață, din nou, ca să sigilăm de jur-împrejur. Se vor putea deschide doar după ce vor obține autorizațiile. Inclusiv cu Poliția Locală am discutat și cu viceprimarul. Am găsit un băiat din Brașov care nu are niciun fel de autorizație, unul face niște căsuțe pe care le prezintă într-un fel de show-room, apoi le închiriază, fără niciun fel de autorizație. Am stat de vorbă cu el și l-am întrebat dacă a-ncercat măcar să obțină autorizații, pentru activitate, dar nici măcar nu s-a gândit să intre în legalitate”, povestește directorul ANPC.

Ilegalii au fost anunțați că vine controlul

La fel de ilegale sunt și unele afaceri din alte stațiuni. Au făcut sesizări la autorități unii administratori de plaje care anul acesta au pierdut sectoarele pentru care aveau contracte și au văzut cum în locul lor au apărut alții, care au început să așeze șezlonguri și să încaseze bani, nefiscalizat, fără să fi participat la vreo licitație. Ba chiar au amplasat toalete publice și beach-bar-uri, de la o zi la alta.

„Eu, ca să deschid beach-bar-ul pe plajă, depun toată documentația și aștept două luni autorizațiile necesare, iar după ce noi am pierdut sectoarele de plajă, la expirarea contractelor, iar alte licitații nu s-au mai făcut, au venit unii și au adus un container, iar a doua zi au deschis beach-bar”, spune reprezentantul unui hotel de la marginea stațiunii Olimp.

Situația de pe acele sectoare de plajă s-a remediat parțial, după un articol publicat de Jurnalul, dar sursele noastre spun că cei care se apucaseră de afaceri ilegale pe plajă au fost anunțați, de seara, că a doua zi va veni un control de la Apele Române, de la București și au strâns șezlongurile. „Am aflat că sesizarea pe care am făcut-o noi pentru cei care s-au așezat ilegal pe plajele pentru care nu s-a mai făcut licitație s-a dus exact la cei care i-au ajutat să întindă șezlongurile acolo și să încaseze bani pe ele”, mai spune reprezentantul hotelului.

La solicitarea pe care am făcut-o către Apele Române ni s-a răspuns că inspectorii care merg pe teren să facă verificări vor sta mai multe zile, astfel încât vor sesiza dacă acolo se desfășoară activități economice ilegale, dar șezlongurile strânse înainte de sosirea echipei de la București au rămas în aceeași poziție, de aproape o săptămână, pe plajă, ceea ce arată că se așteaptă retragerea celor trimiși să facă verificările, ca activitățile ilegale să reînceapă. În afară de controalele de la Apele Române, ar fi trebuit să vină și cele de la ANAF, dar nimeni nu i-a deranjat pe cei care încasează bani ilegal, pe acele sectoare de plajă.

Afacerile mari sunt sabotate periodic

În timp ce afacerile ilegale prosperă și nu sunt controlate cu lunile, apar probleme legate de hoteluri în care s-au investit zeci de milioane de euro. Aproape în fiecare vară există un scandal legat de toxiinfecții alimentare, exact în vârful de caniculă. O astfel de situație a fost la Hotel Phoenicia Blue View Resort - Complex Amfiteatru Panoramic Belvedere Neptun-Olimp, marți, când s-a anunțat intervenție de urgență, după ce un grup de turiști ar fi făcut toxiinfecție alimentară, apoi s-a spus că oaspeții hotelului s-ar fi intoxicat cu clorul în cantitate prea mare din piscină, dar ieri au apărut alte informații, conform cărora reacțiile alergice ale turiștilor ar fi fost cauzate de faptul că s-a urinat în piscină, iar în combinație cu substanțele folosite pentru dezinfectarea apei s-au produs reacții chimice neașteptate.

Din partea ANPC am primit lămuriri cu privire la rezultatele controalelor făcute la complexul lui Mohammad Murad de la Neptun-Olimp, unde nu s-au găsit nereguli, iar Paul Anghel spune că nu se poate pronunța în privința cauzelor care au determinat intoxicațiile. S-au luat probe de apă din piscină și se așteaptă rezultatele de laborator. Reprezentanții hotelului au comunicat că situația a apărut din cauza urinei din apa piscinei, în combinație cu substanțele chimice pentru curățare și au adus deja probe care se analizează.

După o astfel de reclamă negativă, un hotel mare suferă întotdeauna pierderi semnificative, iar Murad nu este prima oară victimă a unei astfel de acțiuni. I s-a mai întâmplat în 2014, cu o falsă acuzație de toxiinfecție alimentară, care apoi s-a dovedit că a fost cauzată de contactul turiștilor cu alte surse contaminate care nu țineau de hotelul Phoenicia de pe litoral.

S-a mai întâmplat și în cazul altor hoteluri mari, un exemplu fiind Mera, din Venus, unde chiar după renovarea care a costat circa 12 milioane de euro au existat acuzații legate de o toxiinfecție alimentară, dar la două săptămâni după apariția scandalului în presă s-a dovedit că infecția venea din apa mării, nu din hotel. În toate aceste cazuri, proprietarii acuză de obicei autoritățile de sabotaj.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹