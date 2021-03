Top 10 firme romanesti de succes

In peisajul romanesc, fabricile nu par sa se descurce grozav, cel putin in ultimii ani. Totusi, exista si branduri de renume, care au castigat nu numai piata locala, ci si pe cea europeana sau chiar mondiala, pe care te invitam sa le descoperi in acest articol.

Farmec

Farmec este recunoscuta pe piata ca fiind una dintre cele mai longevive companii. Ea a fost infiintata in anul 1945, iar in prezent ocupa locul 1 pe lista producatorilor de cosmetice.

Farmec este cunoscuta de copii si strabunici datorita unor produse emblematice, cum este laptele demachiant Doina, care parca si azi miroase a copilarie. Insa compania detine drepturi integrale si asupra marcii Gerovital, sub umbrela careia se produce probabil cea mai buna crema antirid romaneasca.

Un atu important pe care il detine Farmec, in comparatie cu alte branduri de pe piata, are legatura cu activitatea de cercetare din laboratoarele proprii. Aceasta ii permite sa dezvolte produse moderne, sanatoase, naturale, eficiente si performante, in mod complet independent.

Papillon Laboratoires Cosmetiques

Poate ca denumirea companiei nu iti spune mare lucru, dar produsele Loncolor iti sunt cu siguranta cunoscute. Detinand in prezent cea mai mare cota de piata in domeniul colorantilor de par, compania a aparut pe piata in 1990, ca urmare a unei colaborari romano-israeliana la vremea respectiva.

Gama de vopseluri Loncolor li se adreseaza deopotriva consumatorilor casnici cat si profesionistilor, brandul avand o gama profesionala foarte apreciata. Iar vopselurile de par nu sunt nici pe departe singurul produs al Papillon Laboratoires Cosmetiques, care s-a consacrat pe piata si cu sampoane de par, masti de par sau creme.

Ivatherm

Infiintata in 2015, Ivatherm este prima companie de dermato-cosmetice din Romania. Bazata pe eficienta apei termale de la Baile Herculane, gama propune o gama foarte generoasa de produse de ingrijire pentru fata si corp, pentru toate tipurile de piele si pentru diferite afectiuni dermatologice.

Cosmeticele din gama sunt produse in Franta, tara cu cel mai mare nivel de expertiza in domeniu. Daca doresti sa afli mai multe pe acest subiect te invitam sa descoperi Ivatherm prin intermediul site-ului de prezentare a produselor.

Gerocossen

O parte a echipei Miraj a reusit sa creeze, in 1990, o noua afacere de succes in domeniul cosmeticelor. Produsele Gerocossen sunt prezente pe pietele din Italia, Grecia, Maroc, Emiratele Arabe, Spania si Elvetia, fiind apreciate pentru eficienta, calitate si pentru ingrediente.

Cosmeticele Gerocossen sunt in mod special apreciate pentru efectul regenerant, care protejeaza eficient impotriva urmelor pe care anii le lasa pe fetele fiecaruia dintre noi. Imbunatatirea elasticitatii pielii promite o tinerete daca nu vesnica, macar mai lunga decat te-ai astepta.

Genmar Cosmetics

Stim, denumirea firmei nu iti spune mare lucru, dar ei sunt producatorii unor branduri foarte apreciate: Herbagen, Herbaforia, Keritogen si Pedex. Ceea ce ajuta ca aceasta companie sa se remarce pe piata este faptul ca foloseste aproape exclusiv ingrediente naturale de calitate superioara.

In laboratorul propriu sunt testate retete care includ celule stem, extract de melc, colagen marin, hexapeptide, firoceramide, uleiuri vegetale sau coenzima Q10.

Automobile Dacia

Compania se lauda cu una dintre cele mai mari cifre de afaceri si cu o buna reprezentare pe pietele din Europa de Vest. Dacia ramane o masina fiabila si ieftina, cu un raport pret calitate excelent, cu nevoi reduse de mentenanta si un cost redus al pieselor de schimb, ceea ce face ca brandul sa conduca in ierarhia dupa cifra de afaceri.

OMV Petrom

Desi criza adusa de pandemie a afectat si pe cel mai mare producator de petrol si gaze din Romania, compania ramane una dintre cele mai profitabile din tara, trend pe care se afla inca din 2018 si pe care ramane in ciuda pierderilor din ultimul trimestru al anului 2020.

Dedeman

Dedeman a intrat in top 10 companii din Romania in anul 2019, cu o cifra de afaceri de peste 8.6 miliarde lei. De remarcat la aceasta companie este capitalul 100% privat romanesc, lucru cu care nu se pot lauda prea multe firme din clasament.

Arctic

Compania producatoare de electrocasnice se mentine in topul preferintelor cumparatorilor atat in Romania, cat si peste hotare. Peste 80% din totalul vanzarilor este reprezentat de exporturi, brandul fiind bine reprezentat pe piata din Turcia, Spania, Franta, Germania, Anglia sau Polonia.

Bitdefender

Compania romaneasca producatoare de software este bine cunoscuta si in tara, si peste hotare, solutia IT antivirus propusa de acestia fiind reprezentata de birouri deschise in orase mari din SUA, UK, Spania sau Germania. Este una dintre companiile romanesti cel mai bine reprezentate pe pietele externe, un procent de doar 5% provenind de pe piata inerna.