Top scriitoare celebre ale căror opere le poţi vinde unui anticariat

În mod firesc, aceştia ştiu însă că orice carte are segmentul său de cititori şi vin cu aceeaşi promtitudine în întâmpinarea celor care le solicită serviciile şi răspund la anunţurile formulate direct şi firesc: cumpăram cărţi vechi şi noi din toate domeniile.

De regulă, orice anticariat cumpăra cărţi din toate domeniile pentru a acoperi dorinţa de a citi a tuturor pasionaţilor de lectură. De asemenea, anticarii ştiu foarte bine să întocmească cele mai inedite topuri, în funcţie de vânzările pe care le au anumite cărţi. Un exemplu de astfel de top este şi cel care face subiectul acestui articolul:

Cele mai frumoase cărți scrise de femei, care se vând foarte bine şi azi într-un anticariat

De-a lungul timpului au fost multe scriitoare care și-au pus adanc amprenta în peisajul cultural internațional și care au determinat numeroși cititori să le parcurgă operele. De pe această listă nu pot lipsi:

Jane Austen

Este imposibil să te gândești la literatură engleză din secolul al XIX-lea fără să o menționezi pe Jane Austen. Cărțile ei au încântat zeci de generații și, chiar și astăzi, reușesc să ofere perspective actuale. „Sense and Sensibility” și „Pride and Prejudice” se numără printre cele mai cunoscute opere ale lui Jane Austen, care a rămas în istorie și pentru proverbiala ironie a protagonistelor sale feminine. Între subiectele care predomină în operele sale îşi fac loc peisaje de țară, orașe corupte, oameni bogați fără scrupule și căutarea iubirii.

Mary Wollstonecraft

Printre scriitoarele celebre, un loc de onoare îi este rezervat lui Mary Wollstonecraft. Mamă a scriitoarei la fel de celebre Mary Shelley, viața lui Wollstonecraft a fost scurtă, dar foarte intensă. Precursoare a feminismului liberal, Mary este celebră pentru cartea sa „A Vindication of the Rights of Woman”, în care susținea, în ciuda opiniei comune a societății de la acea vreme, că femeile nu sunt inferioare prin natura lor, chiar dacă prejudecățile și condițiile sociale care le sunt rezervate le plasează într-o poziție subordonată față de bărbați.

Mary Shelley

Mary Shelley merită, de asemenea, o mențiune onorabilă printre scriitoarele străine. Fiica lui Mary Wollstonecraft, Mary Shelley a avut o viață plină de evenimente: la vârsta de 16 ani, l-a cerut în căsătorie pe poetul Percy Shelley, care era deja căsătorit la acea vreme, și apoi au fugit împreună. Marea ei moștenire pentru literatură este ceea ce se poate considera primul roman gotic science-fiction, „Frankenstein”, scris de Mary la vârsta de 18 ani.

Emily Bronte

Emily este cea mai cunoscută dintre surorile Bronte. Cea mai populară lucrare a sa, publicată în 1847, este „Înălțimile pustii”, un clasic al literaturii engleze. Sora ei, Charlotte, a fost, de asemenea, o scriitoare celebră, cunoscută pentru „Jane Eyre”.

Virginia Woolf

Un pilon al literaturii engleze, Virginia Woolf a scris romane minunate precum „A Trip to the Lighthouse”, „Orlando”, „Mrs Dalloway” și „The Three Guineas”. Operele sale au fost traduse în peste 50 de limbi de autori precum Jorge Luis Borges și Marguerite Yourcenar.

J.K. Rowling

Acest top nu se poate încheia fără a aminti de o scriitoare contemporană iubită în întreaga lume: J.K. Rowling. Autoarea este celebră pentru saga Harry Potter, care a revoluționat literatura fantasy în secolul XXI și a apropiat mii de oameni de lectură. O curiozitate? Înainte de lansarea cărţii care a făcut-o miliardară, mai mult de 20 de edituri au refuzat să o publice.

În mod cert, cei care deţin cărţile menţionate anterior le vând foarte repede unui anticariat care cumpără cărţi, dar acest lucru nu înseamnă că achizitorii se rezumă doar la aceste titluri. Un anticariat cu experiență, urmăreşte ca pe rafturile sale să fie aşezate cele mai diverse titluri de carte, într-un număr cât mai mare.