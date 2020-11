Trei zile într-o singură joi: 19 noiembrie

Cea de-a treia zi de joi a lunii noiembrie din fiecare an are trei semnificații pe plan internațional, dar și în România. Astăzi, spre exemplu, este „Ziua Internaţională a Bărbatului”, marcată cu scopul de a promova îmbunătățirea relațiilor și egalitatea dintre sexe și de a prezenta modele masculine de urmat. Din 1999 se sărbătorește în peste 70 de ţări din întreaga lume, iar în România - din 2016. Tot a treia zi de joi din noiembrie este și „Ziua Internaţională fără Fumat”, marcată încă din 1977 la iniţiativa şi sub auspiciile Uniunii Internaţionale contra Cancerului. În România este marcată din 2002. În fine, astăzi este și „Ziua Mondială a Toaletelor”, desemnată de ONU încă din anul 2013 pentru a sublinia importanţa instalaţiilor sanitare şi a canalizării. Un studiu publicat ieri de Eurostat arată că România are cea mai mare pondere a locuințelor fără toaletă de interior în gospodăriile din UE.

