ONJN, sau Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, este autoritatea care reglementează, controlează, dă licențe și aplică legea pentru toate platformele și firmele care activează în domeniul jocurilor de noroc în țara noastră, fie ele agenții stradale sau platforme online.

Cum online lucrurile sunt mai greu de controlat, aici pot apărea peste noapte site-uri super ofertante, care dispar imediat. De aceea, pentru a nu fi supus niciunui fel de riscuri, este bine să joci doar pe platforme licențiate, cu licența ușor de identificat și pusă la vedere, pe care eventual să le și verifici pe site-ul ONJN.

Nu pierde din vedere nici faptul că denumirea comercială și cea juridică pot să difere. Tocmai de aceea pentru verificare caută pe site numele operatorului.

Astfel, fie că preferi sloturile, jocurile de ruletă, blackjack sau poker, baccarat sau orice altceva, securitatea datelor personale și a bugetului îți sunt asigurate doar de firmele și operatorii de jocuri de noroc licențiați.

Unde poți juca blackjack online în siguranță pe net?

Jocul blackjack online îți este oferit în mai multe variante pe platforma online Vegas – Betfair. Aici poți juca în condiții avantajoase și cu mize pentru orice buzunar: Vegas Blackjack, Free Chip Blackjack, All Bets Blackjack, Premium Blackjack, Frankie Dettori's Magic Seven Blackjack, Heads Up Hold'Em Cashback Blackjack.

Betfair oferă jocuri casino online licențiate în România, ceea ce face ca orice variantă de joc ai alege, inclusiv blackjackul online, să beneficiezi de siguranța jocului și securitatea datelor personale și transferurilor financiare. Compania se implică în permanență în a oferi clienților servicii cât mai bune, actualizate și cu un mare accent pe siguranța de orice fel.

Pe platformă sunt disponibile inclusiv jocuri blackjack live, în care lucrurile se desfășoară ca într-un cazino real. Singura diferență este că de data aceasta tu nu te afli în sala de cazino, ci acasă sau acolo unde îți place să joci.

În toate variantele, jocurile se vor desfășura conform condițiilor și regulilor cunoscute și conform variantei online, unde nu sunt decât doi jucători, cel care joacă și dealerul. În toate formele de joc, protecția identității și datelor personale sunt importante și garantate, lăsându-ți posibilitatea de a te simți mult mai protejat și în siguranță.

În concluzie, dacă ești în căutarea unei platforme online pentru jocuri de noroc, fie ele sloturi, ruletă sau cărți, dacă alegi Betfair vei avea de câștigat. Operatorul oferă diversitate, condiții de joc avantajoase și licențiate, campanii promoționale originale și interes pentru tot ce ține de experiența utilizatorului și calitatea serviciilor.

Nu pierde însă din vedere că jocurile de noroc sunt doar pentru cei care au vârsta peste 18 ani. Pentru siguranță joacă legal și echilibrat.