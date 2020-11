Vânzările de mașini electrice vor crește cu 30% pe an, în următorul deceniu

Autovehiculele electrice vor înregistra un salt semnificativ în următorul deceniu. Vânzările acestora vor crește cu 30% pe an, ceea ce înseamnă că una din trei mașini noi, achiziționate la nivel gloval, va fi eco, arată raportul Deloitte "Electric Vehicles. Setting a course for 2030".

Numărul total al mașinilor electrice comercializate anual în lume va ajunge la 11,2 milioane în 2025 și la 31,1 milioane în 2030. În prezent sunt vândute 2,5 milioane de unități.

Mașinile pe carburanți vor fi mai cerute pe piață, ajungând la 81,7 milioane în 2025. După această dată, vânzările vor scădea.

"Măsurile adoptate în contextul COVID-19 pentru sprijinirea pieţei auto au favorizat, pe anumite pieţe, maşinile electrice.

În Germania, guvernul a diminuat temporar TVA de la 19% la 16% pentru vehiculele cu emisii reduse şi a dublat subvenţiile existente, la aproape 7.000 de dolari, pentru autovehiculele electrice care costă sub 45.000 de dolari.

În Franţa, consumatorii care cumpără astfel de maşini cu preţuri de maximum 50.000 de dolari primesc un stimulent de aproape 8.000 de dolari, în creştere de la aproximativ 7.000 de dolari, anterior crizei. Totodată, autorităţile franceze au dublat prima de casare pentru maşinile vechi.

În acelaşi timp, în China, subvenţiile pentru maşini electrice şi politicile de reducere a impozitelor, care urmau să expire în 2020, au fost extinse până în 2022", arată Deloitte.

În Statele Unite carburanții se vând la prețuri reduse, iar mașinile electrice sunt puține.