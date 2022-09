Virgil Popescu: România și Bulgaria își vor uni fortele pentru aprovizionarea cu energie în această iarnă

"Astazi ma aflu la lucrarile Consiliului Energiei, care se desfasoara la Bruxelles. Cu aceasta ocazie am avut o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei din Bulgaria Hristov Rossen pentru a discuta despre importanta cooperarii regionale pentru operationalizarea Platformei Energetice europene pentru achizitia in comun a gazelor naturale precum si operationalizarea coridorului Vertical de gaze naturale si a celui Transbalcanic pentru a asigura o stabilitate energetica crescuta in regiune.

De asemenea, Romania si Bulgaria isi vor uni fortele privind pregatirile pentru iarna si rolul resurselor indigene cu productie in banda in asigurarea independentei energetice si a securitatii in aprovizionare", a scris demnitarul pe rețeaua de socializare.

Miniștrii Energiei din statele UE se reunesc, astăzi, pentru a găsi soluții la scumpirea energiei. Șefa executivului comunitar, Ursual von Der Leyen, a propus mai multe măsuri, printre care plafonarea prețului gazelor rusești, taxă pe veniturile producătorilor de electricitate care nu folosesc gaze naturale, economisirea energiei, linii pentru credite de urgență în favoare companiilor de utilități.

Însă decizia G7 de platonare a prețului petrolului din Rusia și propunerea similară a UE pentru gazele naturale rusești, au provocat oprirea totală a livrărilor de gaze prin conducta Nord Stream1, week-endul trecut, de către Gazprom.