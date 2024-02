Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › Economie › (P) Vodafone devine partener principal al evenimentul „The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable”. Martin Schulz, Guy Verhofstadt, Sir David King în dialog la București cu lideri şi oficiali guvernamentali (P) Vodafone devine partener principal al evenimentul „The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable”. Martin Schulz, Guy Verhofstadt, Sir David King în dialog la București cu lideri şi oficiali guvernamentali

22 Feb 2024 • 12:33







A patra ediție a conferinței The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable are loc pe 3 și 4 Aprilie în București, fiind una dintre cele mai importante dezbateri despre perspectivele de dezvoltare ale României. Pentru al treilea an la rând, Vodafone este partener principal al evenimentului.