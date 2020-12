WHOIS – ce este si de ce sa-l achizitionezi atunci cand te afli in etapa de inregistrare domeniu?

Atunci cand te afli in etapa de inregistrare domeniu, informatiile personale raman salvate intr-o baza de date online numita WHOIS. Astfel, daca alegi sa nu achizitionezi un serviciu de protectie, acestea vor ramane vizibile pentru oricine isi doreste sa afle mai multe despre tine. Iata de ce sa nu neglijezi acest aspect!

Cat de important este serviciul de protectie?

Poti afla mai multe detalii despre orice website din lume, atat timp cat acesta nu dispune de protectie WHOIS. Spre exemplu, daca iti doresti sa descoperi orasul in care se afla o companie precum Nike, acest lucru este posibil prin intermediul aceleiasi functii. De asemenea, dispui de multe alte date care au fost completate de catre cel care a inregistrat domeniul.

Pentru o firma de dimensiuni mari si care pune accent pe partea de transparenta fata de clienti, detaliile publice rezultate din procesul de inregistrare domeniu sunt chiar recomandate. Pe de alta parte, proprietarii mici de website-uri nu sunt intotdeauna avantajati de acest lucru. In mod contrar, lipsa unui serviciu de protectie poate atrage consecinte negative.

Datele tale pot fi accesate de orice utilizator de pe internet?

Daca informatiile ce ar trebui pastrate in mod privat sunt disponibile undeva pe internet, este evident faptul ca oricine le poate gasi. Drept urmare, competitorii si cei care lanseaza frecvent atacuri cibernetice in mediul online vor putea profita de situatie. Acesta este un risc mare, in special daca vrei sa-ti construiesti un brand stabil pe piata. Oamenii vor sa ramana intr-un mediu sigur, astfel ca nu vor aprecia link-uri nedorite in articole sau redirectionari catre pagini care par sa contina virusi.

Si nu doar ca website-ul tau poate fi accesat si modificat in timp de catre cei care au datele de inregistrare domeniu la dispozitie, dar exista posibilitatea sa pierzi tot ce ai realizat dupa ani de zile. Acest scenariu nu va avea loc daca alegi un furnizor de hosting care sa-ti puna la dispozitie protectie WHOIS.

Primesti frecvent emailuri de tip SPAM?

Atunci cand datele tale sunt puse la dispozitie online, oricine isi doreste sa te contacteze poate sa o faca. Asadar, poti primi multe emailuri nesolicitate. Acestea sunt create cu scopul de a te face sa accesezi diverse pagini sau sa cumperi produse de care n-ai nevoie. Exista riscul sa primesti chiar si emailuri false, care sa para credibile. Spre exemplu, unele mesaje solicita plati in numele companiei de hosting si utilizeaza informatiile furnizate de tine pentru a te putea pacali mai usor.

Pe langa toate acestea, adresa ta de email poate fi vanduta de catre cineva unor terti. Daca primesti mesaje in mod constant de la companii necunoscute, acesta este un semn clar al faptului ca datele tale au fost deja furate.

Poti finaliza procesul de inregistrare domeniu utilizand date false?

Te gandesti sa faci inregistrarea utilizand date care nu-ti apartin? Acest lucru poate fi posibil in unele cazuri, insa ulterior informatiile sunt verificate. In plus, ai nevoie de un numar de telefon si o adresa de email valide pentru a putea recupera contul in cazul unui eveniment nefericit. De aceea, cel mai bine ar fi sa alegi un pachet de gazduire web care sa aiba serviciul de protectie WHOIS inclus. Alege un furnizor de gazduire web cu experienta in domeniu si te poti bucura de acest beneficiu la doar 4€/an!