Păstrăvărie certificată ecologic, pariul câştigător al familiei Oltean

Preocuparea românilor pentru alimentația sănătoasă este în creștere și la fel sunt și afacerile care aduc în fața clienților produse ecologice 100% românești. După ani de zile în care românii au preferat produsele din import, situația se schimbă, încet, dar sigur, în favoarea producătorilor români. În urmă cu mai bine de șapte ani, doi tineri clujeni au avut curajul să lase în urmă joburile de la multinaționale și să meargă pe calea antreprenoriatului cu produse ecologice. Un drum deloc ușor, cu multă birocrație și piedici de mentalitate

Povestea de business a familiei Oltean a început, ca multe altele, dintr-o nevoie proprie. În 2013, pe când începuseră diversificarea meselor pentru fiul lor, Ovidiu și soţia sa Vasilena erau în căutarea acelor alimente care să-i asigure copilului o dezvoltare sănătoasă. „Am iubit mereu natura şi am simţit că trebuie să dăm ceva generozităţii cu care suntem înconjuraţi de păduri, ape, munţi. Am achiziţionat un teren pe marginea râului Henţ, în comuna Poieni din judeţul Cluj, într-o zonă submontană cu potenţial economic şi turistic. Locul era perfect pentru o fermă piscicolă, păstrăvul e regele apelor de munte, aşa că alegerea a fost făcută. Cum în România, producţia şi certificarea ecologică sunt mai puţin practicate, iar cererea pentru astfel de produse creşte de la o zi la alta, am început demersurile pentru ca păstrăvăria noastră să fie una ecologică”, spune Ovidiu Oltean. Cei doi tineri antreprenori au reușit să acceseze fonduri europene, 700.000 de euro, iar în 2015 au deschis singura păstrăvărie certificată ecologic din România.

Puteam face aproape orice, dar am ales să respectăm natura, să facem ceva prin care să dăm o valoare înapoi comunităţii.

Ovidiu Oltean, fondator Bolloga

Mulţi vor să investească azi şi să obţină rezultate uimitoare mâine, dacă se poate fără eforturi prea mari şi fără sacrificii. De fapt, problema esenţială este că nu suntem uniţi şi, prin urmare, nu suntem capabili să cerem Legislativului reglementările necesare unui mediu de afaceri propice. Aşteptări nu am de nicăieri. Sper doar ca educaţia antreprenorială să fie luată în serios.

Ovidiu Oltean, fondator Bolloga

Din apă, direct în băcănie

Certificarea ecologică a păstrăvăriei a durat aproape trei ani, iar pentru a păstra preţul de vânzare într-o zonă confortabilă, cei doi soți au înțeles că afacerea trebuie să se extindă. „Cum oferta de produse ecologice, tradiţionale, a celor de înaltă calitate și realizate cu onestitate era destul de răsfirată, am decis să concentrăm toate aceste surse şi să înfiinţăm o băcănie, pornind de la păstrăvul nostru ecologic, în toate variantele propuse, adică proaspăt, afumat, pastă de păstrăv afumat, zacuscă de păstrăv, la care se adaugă preparatele gastronomice realizare în bucătăria băcăniei. A durat ceva vreme deschiderea ei, nu pentru că ne-ar fi lipsit resursele, ci pentru că am ales un cartier cu potenţial mare, iar clădirea era nouă şi era nevoie ca toate avizele să fie obţinute. Acest timp ne-a permis să conturăm cu claritate obiectivul, să achiziţionăm numai elemente de ultimă generaţie pentru dotare şi să ne selectăm furnizorii. Am vizitat unităţile de producţie ale furnizorilor de produse lactate, de carmangerie, adică acele locuri unde aveam nevoie să vedem cu ochii noştri procesul şi condiţiile de producţie”, mai spune antreprenorul Ovidiu Oltean. Băcănia din Cluj-Napoca a fost deschisă clienților anul trecut, după o investiție de 100.000 de euro, iar pandemia de coronavirus nu a reprezentat un impas. „Contextul anului trecut a contribuit oarecum la trezirea spiritelor, dar pentru ca produsele locale să ajungă o componentă relevantă în coşul zilnic e nevoie de mult sprijin, mai ales pentru o infrastructură capabilă să colecteze şi să distribuie produsele necesare. Noi am oferit tuturor producătorilor oneşti, care cred în valorile noastre şi le aplică, posibilitatea să îşi desfacă produsele prin intermediul Băcăniei Bolloga. E nevoie şi de o anume disciplină pentru integrarea în circuitul economic”, adaugă Ovidiu Oltean. Iar găsirea de furnizori pentru băcănie nu e deloc o misiune ușoară. „Furnizorii oneşti sunt la fel de greu de găsit precum e dificil să faci producţie. Am căutat oameni care cred în valorile noastre şi căutăm în continuare”, spune acesta. Iar pentru că oamenii și-au arătat interesul pentru produse ecologice, Ovidiu și soția sa au în plan deschiderea unei a doua băcănii Bolloga, la începutul lunii martie, după o investiție de 70 de mii de euro. „Când alegi un stil de viaţă sănătos, bazat pe alimente ecologice, naturale, curate şi de calitate ştii că ritmul achiziționării lor este altul decât în cazul produselor industriale, cu conservaţi şi adjuvanţi de tot felul, deci nu mai poţi face aprovizionarea de două ori pe lună”, spune antreprenorul.

Clientul Bolloga este tânăr, media de vârstă fiind de 30 de ani, preocupat de un stil de viaţă sănătos, cu bune resurse financiare, cu educaţie, iubitor de natură și respectuos cu valorile umane.

„Noi avem de-a face în băcănie cu clienţi care îşi doresc lângă păstrăvul nostru ecologic un vin pe măsură, tot ecologic, sunt extrem de atenţi cu sortimentele pe care le aleg, de la diversitatea de făinuri, paste, seminţe şi alte produse de origine vegetală, la carmangerie, lactate, legume sau fructe”.

Schimbare de mentalități, noi oportunități

Soții Oltean au deja viitorul conturat. Planurile de extindere ale afacerilor includ o fermă ecologică de păsări, precum și francizarea modelului de business Bolloga. „Este un model de business care coagulează cei mai buni producători locali dintr-o zonă şi pune în centru un produs ecologic premium. Pentru noi a fost mai dificil până am reuşit să deschidem băcănia. În pandemie ne-a încurcat puţin închiderea şcolilor, noi furnizând păstrăv proaspăt în câteva unităţi de învăţământ private. În plus, produsele din băcănia noastră pot fi comandate şi din magazinul on-line, aşadar noi ne-am adaptat destul de uşor”, mai spune antreprenorul. Cifra de afaceri pe 2020 se ridică la 3 milioane de lei, iar pentru acest an estimarea este de 3,3 milioane de lei. După tot ce a realizat și toate investițiile făcute, Ovidiu Oltean simte totuși o amărăciune în privința rămășițelor de mentalități din trecut. „Din păcate, nu am preluat din străinătate exact ce trebuia: aprecierea specificului naţional şi local. Francezii, italienii, ca să dau doar două exemple ale celor mai apreciate bucătării, se simt mândri să consume produse locale şi au făcut din legumele, fructele, vinurile, brânzeturile, carnea, peştele şi fructele de mare, ingredientele de succes ale celor mai importante gastronomii la nivel european şi chiar mondial. Lecţia aceasta noi nu am reuşit să o învăţăm. Antreprenorii români sunt în aceeaşi situaţie de 30 de ani. Schimbările de la nivel legislativ nu sunt propice investiţiilor, fiscalitatea ridicată descurajează şi face să crească economia subterană”.