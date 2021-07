Performanță la BVB. 12 emisiuni de obligațiuni în primul semestru din 2021

Rawpixel/Getty Images/iStockphoto Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept





În primul semestru al anului au fost 12 emisiuni de acțiuni la Bursa de Valori Bucureșt (BVB), o companie listată pe Piața Reglementată și 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzacţionare, arată un raport al instituției.

"Am depăşit în primele şase luni cele mai optimiste aşteptări: 28 de instrumente financiare au fost listate la cota bursei, atât pe segmentul de acţiuni, cât şi pe cel de obligaţiuni. Succesul acestor runde de finanţare alimentează succesul viitor, consolidează poziţia pieţei de capital ca pilon esenţial de finanţare şi încurajează prezenţa companiilor pe bursă, dar şi a investitorilor. În esenţă, primul semestru poate fi rezumat astfel: mai mulţi emitenţi, mai multe domenii de activitate, mai multă efervescenţă. De ce are piaţa de capital atât de mult succes? Pentru că e accesibilă, eficientă şi lichidă. A devenit mult mai accesibilă datorită gradului de digitalizare, este eficientă pentru că permite realizarea cu uşurinţă a accesului la capital şi este lichidă pentru că vânzătorul sau cumpărătorul îşi găseşte cu uşurinţă contraparte. În plus, bursa este tot mai prezentă în spaţiul public şi a devenit un reper obligatoriu atunci când se vorbeşte în mod serios de planuri de dezvoltare", a declarat Radu Hanga, preşedintele BVB.



Valoarea totală a pachetelor de acţiuni a depăşit 77 de milioane de euro în primele șase luni din 2020.

În același timp, au fost listate pe segmentul de venit fix 16 instrumente financiare noi, 7 pe Piața Reglementată şi 9 pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare. Valoarea obligaţiunilor listate la BVB a fost de 633 milioane de euro, iar valoarea totală a emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni în s-a ridicat la 700 milioane euro.

Lichiditatea medie zilnică, pe toate tipurile de instrumente financiare, a crescut cu 54% în prima jumătate de an, față de aceeași perioadă din 2020, de la 7,4 milioane euro la 11,1 milioane euro. Lichiditatea bursei a crescut cu 41%, de la 1,25 miliarde euro în primele şase luni din 2020, la 1,7 miliarde euro în primul semestru din 2021.