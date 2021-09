Transelectrica vrea să facă investiţii de 3,73 miliarde de lei până în 2025

Transelectrica (TEL) are un plan de investiţii de 3,73 miliarde de lei până în anul 2025, în proiecte precum creşterea capacităţii de interconexiune cu ţările vecine, printr-un mix de finanţare, fiind luată în calcul inclusiv o emisiune de obligaţiuni la BVB.

“Programul (de emisiune de obligaţiuni pe termen mediu– n.red) poate fi dimensionat astfel încât, oricând situaţia fondurilor de numerar o cere să poată fi lansată o emisiune de obligaţiuni care să acopere necesarul de finanţare. De altfel, Transelectrica poate miza pe o foarte bună relaţie dezvoltată de-a lungul timpului cu BVB”, se arată într-un document denumit “Soluţii de finanţare plan investiţional în RET Transelectrica 2021 – 2025”, care urmează să fie discutat în AGA din 21 octombrie.

Pentru finanţarea programului de investiţii compania vrea să apeleze la împrumuturi în valoare de 850 mil. lei, dar şi să atragă fonduri europene sau alte asemenea în sumă de 827 mil. lei, iar diferenţa de circa 2 mld. lei vor constitui surse proprii.

“Astfel, în structura mixului de finanţare creditele bancare şi/sau obligaţiunile corporative vor reprezenta 23% din total surse, fonduri europene şi altele asemenea vor reprezenta 22%, iar diferenţa de 55% din surse proprii”.

În opinia agenţiei de rating Moody’s, Transelectrica se află în zona “non investment-grade”, categoria Ba1 pozitiv, la un “notch” sub rating-ul de ţară. Pe 25 august 2021 Moody’s a menţinut opinia de credit la nivelul anului precedent, respectiv Ba1 cu perspectiva pozitivă, se arată în raport.

“Opţiunea creditării prin obligaţiuni corporative ar satisface una din cerinţele privind diversificarea surselor de finanţare, însă nu rezolvă problema flexibilităţii cu privire la calendarul de plăţi aferente investiţiilor care au o doză relativ mare de incertitudine. Soluţia propusă este de a realiza un program de emisiune de obligaţiuni pe termen mediu (MTN - “medium term note” în literatura de specialitate) prin care se pot emite obligaţiuni cu tichete mai mici şi în linie cu necesarul de finanţare. Practic, se faceun singur prospect de emisiune pe o valoare cuprinzătoare din care se vor face emisiuni în tranşe la dorinţa companiei”.

Compania arată că 36% din suma de 3,7 mld. lei va fi direcţionată către retehnologizarea RET (Reţeaua Electrică de Transport –n.red) în timp ce 31% vizează creşterea capacităţii de interconexiune cu ţările vecine. “Sume importante vor fi de asemenea direcţionate către creşterea capacităţii de evacuare a energiei din regiunile Dobrogea şi Moldova iar restul de 3% pentru proiecte care vizează întărirea securităţii sistemului”.

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), este cel mai mare acţionar al Transelectrica, cu o participaţie de 58,7%. Compania are 1,8 mld. lei capitalizare, iar de la începutul anului 2021 acţiunile s-au depreciat cu 3,5%. Spre comparaţie indicele BET are plus 25% iar BET-TR plus 31%.

Mediafax