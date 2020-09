Mentoratul, un pas către succesul profesional

Studiile sociologice din ultima perioadă arată că s-a schimbat ceva în modul de a alege meseriile. Dacă în urmă cu 20 de ani cei mai mulți copii și tineri își alegeau meseriile în funcție de personalitățile pe care le luau drept model și în funcție de ceea ce vedeau în familie, acum există o schimbare vizibilă de orientare, de multe ori direcționată de influența mass-media sau a showbizului. Puțini copii și tineri au acces la consiliere vocațională, pentru că serviciile de consultanță în acest domeniu sunt mai costisitoare decât ar putea suporta o familie cu venituri minime sau chiar medii, în România.

Mentoratul devine alternativa benefică pentru cea mai mare parte a copiilor și a tinerilor cu posibilități materiale reduse, iar acest domeniu începe să se dezvolte și în România, fiind un câștig pentru orientarea în cariera profesională. Un proiect important pentru comunitatea tinerilor și a copiilor din București a fost dezvoltat și implementat, în ultimii ani, cu resurse proprii, de Lajos Kristof și asociația Kristopher, pe care a-nființat-o. A durat patru ani negocierea cu Primăria Capitalei, pentru a implementa acest proiect la nivel instituțional, iar fostul primar general, Gabriela Firea, acceptase, în cele din urmă, să sprijine mentoratul pentru copiii și tinerii din București.

Program cu recunoaștere internațională

Anul trecut, programul lui Lajos Kristof, „Mentor în România”, a fost premiat de Global for Learning and Education 100 Top Lideri în Educație. A mai trecut aproape un an, de la recunoașterea internațională a acestui program, până când PMB a acceptat să-l susțină, la nivelul Capitalei. „Școala de Mentorat are susținerea organizațiilor locale și naționale și a multor personalități marcante în mai multe domenii, artă, cultură și educație. Tinerii au nevoie de un astfel de proiect care să-i ajute să își valorifice talentele și aptitudinile și să capete încredere în viitor. Vor avea parte de ateliere de public speaking, artele spectacolului și scurtmetraj, orientare și consiliere vocațională, întâlniri cu lideri din domenii de activitate”, explică inițiatorul proiectului Lajos Kristof, care a devenit mentor și s-a zbătut să implementeze această activitate în România după ce, la rândul lui, a fost ajutat de mentorat, crescând într-un orfelinat.







Este nevoie de legislație clară

În ultimii ani, Lajos Kristof s-a zbătut și pentru a exista un cadru legislativ adecvat în România. „O lege clară a mentoratului, care să cuprindă comunitatea vulnerabilă de tineri și copii, atât în sistemul educațional, social ar putea crea un potențial generator de servicii de înaltă calitate care să rezolve cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea. Un proverb chinezesc spune: „În spatele unui om capabil se află întotdeauna alți oameni capabili.” Mentoratul proiectat de noi este un mix de provocări și asumări de responsabilitate în susținerea copiilor și a tinerilor pe care ne dorim să-i „păstorim”, să-i ghidăm în călătoria personală, prin a le oferi noi perspective despre educație și învățare. Reușita mentorului în angajamentul lui cu copilul și tinerii ne inspiră pe toți să gândim mai departe în perspectivă și mai înalt decât ne-am propus acum. Un copil fără un mentor este un copil fără direcție clară și mai ales pertinentă, în contextul inovativ pe care îl trăim, pasibil să nu-și atingă niciodată potențialul maxim al evoluției personale”, explică Lajos, președintele Asociației Kristopher, care are, până acum, rezultate notabile în acest domeniu esențial pentru cariera profesională a tinerilor.

Mentorul descoperă talente

Pe o piață a forței de muncă în care este nevoie din ce în ce mai mult de talente, mentoratul vine și în sprijinul head-huntingului, pentru că din astfel de incubatoare de viitori profesioniști în diverse domenii de activitate pot pleca tinerii de care companiile au nevoie. „Categoric avem nevoie de mentori care să deslușească și să modeleze mințile geniale care se ascund, deseori, în spatele unor zâmbete timide. Impactul mentoratului este foarte puternic asupra tinerilor. Așadar, mentoratul, pe lângă perspectiva unei vieți în bucurie și wellbeing, pentru copii și tineri, aduce și un mare plus de valoare societății: nu lăsăm mințiile strălucite să se piardă și mai ales să migreze către alte țări. Oricare dintre acești copii sau tineri poate avea un viitor strălucit în România! Lumea poate fi schimbată doar de majoritatea și de puterea unei comunități. Toți copiii au șanse egale în viață sau așa ar trebui să fie, indiferent că sunt din familii cu posibilități medii, mici sau copii abandonați de părinți și cresc în centre speciale. Totodată, activitățile proiectului de mentorat sunt create ca parte din angajamentul nostru de contribuție la reformarea sistemului de învățământ românesc”, mai explică Laajos Kristof.





Programul acceptat de PMB riscă să fie eliminat

Actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, înainte de a câștiga alegerile, că va bloca și va elimina toate programele și proiectele care au semmnătura Gabrielei Firea. „Și programul nostru se află pe lista neagră a primarului, deci urmează să fie eliminat din lista de implementare, chiar dacă și-a câștigat un prestigiu valoros pe plan internațional, unic în România. Tot ceea ce s-a construit, până acum, cu eforturile depuse de întreaga echipă care a pus bazele acestui program de mentorat, mă tem că va fi distrus. Doar pentru că este un proiect construit pe vremea Gabrielei Firea. Eu sper din suflet să se facă o evaluare corectă și să nu se întâmple acest lucru. Serviciile sociale, mai ales cele de mentorat, nu pot fi considerate pomeni”, explică Lajos Kristof. Mai mult, astfel de servicii sociale contribuie la creșterea economică, pentru că rolul lor este acela de a scoate din sărăcie copiii și tinerii din grupurile defavorizate și de a-i orienta în carieră, astfel încât să își asigure un nivel de trai cel puțin decent și, la rândul lor, să aducă plusvaloare societății, pe termen mediu și lung.

Mentoratul este cheia succesului pentru o societate care are ca țintă scăderea gradului de sărăcie, diminuarea abandonului școlar și a migrației forței de muncă spre alte țări, dar și creșterea nivelului de calificare a forței de muncă și scăderea șomajului, pe termen mediu și lung.